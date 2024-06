Schnell sein: Amazon verkauft Akkuschrauber (Bosch Blau!) mit Rabatt-Coupon

Der Bosch GO ist ein Bestseller unter den Akkuschraubendrehern bei Amazon. Aktuell ist das nützliche Werkzeug besonders günstig – aber nur für kurze Zeit!

Bosch GO als Set mit Bits und Etui für unter 55 Euro

Bei dem Preis muss man nicht lange nachdenken: Der Bosch GO ist für 54,32 Euro bei Amazon erhältlich. Außer dem kompakt gebauten Akkuschrauber enthält das Set auch noch ein 25-teiliges Bit-Sortiment, ein USB-Ladekabel und die L-BOXX Mini für den Transport. Normalerweise sind für dieses Bosch-GO-Set rund 68 Euro fällig. Wichtig: Um auf den Angebotspreis zu kommen, muss der 12%-Coupon auf der Produktseite aktiviert werden. Der Rabatt wird dann an der Kasse abgezogen. Das Angebot ist gültig bis Freitag, 28. Juni 2024 oder solange der Vorrat reicht.

Anzeige

Bosch GO (Akkuschrauber-Set) Statt 68,09 Euro. Für den Rabatt das Häkchen beim 12%-Coupon auf der Produktseite setzen! Abzug erfolgt an der Kasse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2024 12:34 Uhr

Was macht den Akkuschrauber Bosch GO so beliebt?

Der Bosch GO ist besonders kompakt und eignet sich auch für schwer zugängliche Stellen wie PC-Innenräume (Bildquelle: Hersteller)

Handwerkerinnen und Handerwerker sind recht selten mit grünen Bosch-Werkzeugen zu sehen: Sie nutzen lieber die Modelle der blauen Serie, das ist das Werkzeug für Profis. Es ist anders als die grüne Serie nicht nur für den moderaten Einsatz ausgelegt (Hobby), sondern für härteste Anforderungen. Der Bosch GO Professional ist laut Hersteller für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken vorgesehen. Alle Infos zeigt das Herstellervideo:

Bei Amazon wurden über 5.000 Kundenstimmen zum Bosch GO abgegeben, die Durchschnittsnote beträgt 4,6 von 5 Sternen. Er wurde laut Amazon „1.000+ Mal im letzten Monat gekauft“.

Anzeige

Der Akkuschrauber passt in die Hosentasche und kommt auch an schwer zugängliche Stellen. „Egal, ob es sich um Holz, Metall oder Kunststoff handelt, dieser Akkuschrauber erledigt die Arbeit schnell und präzise. Selbst bei anspruchsvollen Aufgaben bleibt die Leistung konstant und zuverlässig“, schreibt ein zufriedener Kunde und vergibt die Bestnote. „Meine größte Werkzeug-Überraschung dieses Jahr!“, so eine andere Kundenstimme, ebenfalls mit 5 Sternen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.