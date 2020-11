Wer genug Geld für schlechtes Werkzeug rausgeschmissen hat, landet irgendwann bei den Maschinen der Serie „Bosch Professional“. Für Handwerker hergestellt, stellen sie die obere Messlatte für exaktes, starkes, haltbares und belastbares Elektrowerkzeug dar. So eine Qualität hat ihren Preis, aber für eine sehr gute Schlagbohrmaschine wurde der gerade kurz stark gesenkt.

Die Profi-Schlagbohrmaschine „GSB 16 RE“ kostet im „Black Friday Sale“ von Otto derzeit nur 79,00 Euro. Dieser Preis liegt deutlich unter dem Durchschnitt und ist auch günstiger als die sonstigen Schnäppchenpreise. Da nicht bekannt ist, wie viele der Geräte vorrätig sind, solltet ihr schnell zugreifen.

Das Promo-Video von Bosch zeigt euch die Leistungsfähigkeit der „blauen Serie“:

Schlagbohrmaschine Bosch Professional GSB 16 RE zum Sonderpreis

Die Geräte mit dem Label „Bosch professional“ werden auch „die blaue Serie“ genannt. Sie unterscheiden sich schon farblich eindeutig von Boschs „Laien-Serie“, die in einem Flaschengrün daherkommt. Die blauen Maschinen werden sofort als Profi-Geräte erkannt und haben sich weltweit einen Namen gemacht.

Sie sind vor allem auf Kraft, Haltbarkeit und für Dauerbelastung ausgelegt. Die Schlagbohrmaschine Bosch Professional GSB 16 RE brennt nicht durch, wenn ihr im Laufe eines Arbeitstages ein Loch nach dem anderen bohrt.

Bosch Professional Schlagbohrmaschine »GSB 16 RE«, 230 V, max. 3250 U/min, (Set), mit Koffer

Mit einer Leistungsaufnahme von 750 Watt hat sie ausreichende Kraftreserven, um sich auch in Stahlbeton zu hämmern. Das Schnellspann-Bohrfutter erspart euch die ständige Suche nach dem Bohrschlüssel. Der schnell verstellbare Griff sorgt dafür, dass ihr sie in jeder Position optimal führen könnt. Den Umstellhebel für den Rechts-/Linkslauf könnt ihr mit dem Daumen bewegen – und dabei ist es egal, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid, denn den Hebel gibt es auf beiden Seiten.

Die Kraft der GSB 16 RE reicht aus, um in Beton mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm zu bohren. In Mauerwerk sind es sogar 18 mm und in Stahl immerhin noch 13 mm. Um dabei den Motor nicht zu beschädigen und den Bohrer verglühen zu lassen, hilft eine Drehzahlregelelektronik, mit der sich die Arbeitsgeschwindigkeit gut anpassen lässt.

Zum Lieferumfang gehört der passende Werkzeugkoffer sowie eine Grundausstattung an Stahl, Holz- und Steinbohrern. Außerdem ein Aufsatz für Bits und die entsprechenden Einsätze.

Der UVP liegt bei rund 170,00 Euro, der übliche Straßenpreis immer noch über 110,00 Euro. Manchmal ist die Maschine auch schon für 99,00 Euro zu kriegen, aber jetzt bekommt ihr sie bei Otto inklusive Versand für 79,00 Euro und das lohnt sich auch dann, wenn ihr keine Profihandwerker seid.