Wer einen der besten Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschdämmung sein Eigen nennen will, sollte derzeit bei Amazon vorbeischauen. Dort bekommt ihr den neuen Bose QuietComfort 45 dank Coupon gerade für nur 219 Euro. GIGA hat die Details.

Amazon: Bose QC 45 günstig wie nie

Das ging schnell: Erst im September kam mit dem Bose QC 45 der Nachfolger des immens erfolgreichen QuietComfort 35 II ANC-Kopfhörers auf den Markt und schon ist er über 130 Euro günstiger erhältlich. Statt rund 350 Euro UVP kostet er gerade nur noch 219 Euro (bei Amazon ansehen). Dafür müsst ihr lediglich das Häkchen beim 30-Euro-Coupon setzen, der Angebotspreis von 219 Euro wird allerdings erst an der Kasse angezeigt. Günstiger waren die bequemen Over-Ear-Headphones von Bose noch nie zu haben!

Bose Quiet Comfort 45 Statt 349,95 Euro UVP: Bequemer, kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, 24 Stunden Akkulaufzeit und App-Steuerung, inkl. Transportetui. Coupon aktivieren, günstiger Preis wird an der Kasse angezeigt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.01.2022 13:44 Uhr

Die technischen Details des Bose QC 45 im Überblick:

Active-Noise-Cancelling (ACN)

Bluetooth: Reichweite bis zu 9 m

Akkulaufzeit: 24 Stunden pro Aufladung

integrierte Mikrofone für klaren Sprachempfang

inklusive Transportetui

USB-C-Ladekabel mit 30 cm Länge

Audiokabel (3,5 mm auf 2,5 mm) liegt bei

Bose QuietComfort 45: Warum ist der ANC-Kopfhörer so begehrt?

Der Bluetooth-Kopfhörer ist äußerst bequem dank glatter, faltenloser Ohrpolster, weichem Kunstleder und einem geringen Anpressdruck. Die Noise-Cancelling-Funktion kann in mehreren Stufen an- oder ausgestellt werden. So könnt ihr in der Bahn bequem Musik hören UND die Durchsagen mitbekommen. Oder alternativ die Umwelt komplett aussperren und euch ganz eurer Musik hingeben.

Der ausbalancierte Klang, die einfache Bedienung und verbesserte Akku-Laufzeit machen den Kopfhörer zum perfekten Allrounder für Unterwegs und das Home-Office. Bereits das Vorgängermodell war hervorragend und hat in unserem Test mit 91 Prozent abgeschnitten.

Hingehört! Wenn ihr genauer erfahren wollt, was es mit Active-Noise-Cancelling auf sich hat, schaut euch doch mal unser Info-Video an.

