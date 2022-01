Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer mit Geräuschdämmung? Aktuell gibt es den qualitativ hochwertigen Bose QuietComfort 45 Bluetooth-Kopfhörer bei Saturn zum Bestpreis. Wie ihr alle Rabatte bekommt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Saturn: Bose QC 45 zum Spitzenpreis

Saturn bietet den neuen Bose QC 45 Over-Ear-Kopfhörer mit ANC aktuell für effektiv 242 Euro an. Im Shop ist der Artikel mit 279,99 Euro gelistet. Das ist bereits 70 Euro unter UVP, aber ihr bekommt noch einmal 10 Prozent Rabatt mit der Saturn Card. Diese könnt ihr mit wenigen Klicks kostenlos beantragen, mehr dazu lest ihr ihr in unserem Artikel zur Saturn Card. Wenn ihr jetzt noch den Saturn Newsletter-Coupon einlöst, bekommt ihr den Nachfolger des beliebten QC 35 II zum Bestpreis von 242 Euro.

Schnappt euch also den Newsletter-Coupon, meldet euch im Shop an und geht mit den Kopfhörern wie gehabt zur digitalen Kasse. Wartet allerdings nicht zu lang: Das Angebot ist nur bis 06.01.2021 verfügbar.

Bose QC 45 Over-ear Kopfhörer

Die technischen Details des Bose QC 45 im Überblick:

Active-Noise-Cancelling (ACN)

Bluetooth: Reichweite bis zu 9 m

Akkulaufzeit: 24 Stunden pro Aufladung

integrierte Mikrofone für optimalen Sprachempfang

inklusive Transportetui

USB-C-Ladekabel mit 30 cm Länge

Audiokabel (3,5 mm auf 2,5 mm) liegt bei

Bose QuietComfort 45: Warum ist der ANC-Kopfhörer so begehrt?

Der Bluetooth-Kopfhörer ist äußerst bequem dank glatter, faltenloser Ohrpolster, weichem Kunstleder und einem geringen Anpressdruck. Die Noise-Cancelling-Funktion kann in mehreren Stufen an- oder ausgestellt werden. So könnt ihr in der Bahn bequem Musik hören UND die Durchsagen mitbekommen. Oder alternativ die Umwelt komplett aussperren und euch ganz eurer Musik hingeben.

Der ausbalancierte Klang, die einfache Bedienung und verbesserte Akku-Laufzeit machen den Kopfhörer zum perfekten Allrounder für Unterwegs und das Home-Office. Bereits das Vorgängermodell war hervorragend und hat in unserem Test mit 91 Prozent abgeschnitten.

Hingehört! Wenn ihr genauer erfahren wollt, was es mit Active-Noise-Cancelling auf sich hat, schaut euch doch mal unser Info-Video an.

Test: So leise ist Noise Cancelling Abonniere uns

auf YouTube

