Kompakt, klangstark und immer wieder in Bestsellerlisten zu finden: Die Bose Solo 5 ist eine TV-Soundbar für den kleinen Geldbeutel, die jetzt im Rahmen des Amazon Prime Day 2022 günstig zu haben ist.

Bose Solo 5 für 165,99 Euro

Aktuell ist die Bose Solo 5 Soundbar für 165,99 Euro bei Amazon zu finden. Normalerweise waren im Handel zuletzt um die 200 Euro für dieses Modell fällig. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit und nur für Mitglieder von Amazon Prime.

Bose Solo 5: Technische Daten der TV-Soundbar

Einteiliges Stereo-Soundbar-System („Standalone“ – also ohne Subwoofer)

Abmessungen: 7,0 cm x 54,8 cm x 8,6 cm

Anschlüsse: Optischer Audioeingang (digital), Koaxialer Audioeingang (digital), 3,5-mm-AUX-Eingang (analog)

Universalfernbedienung steuert Fernsehgerät, Bass, Bluetooth-Verbindungen und andere Funktionen

Sonstiges: Bluetooth, Dialogmodus für Sprache

Bose Solo 5: Schon etwas älter, aber immer noch gut

Es ist egal, was die TV-Hersteller behaupten: Die allermeisten Flachbildferseher bieten von sich aus keinen guten Sound. Wer die richtige Stimmung bei Filmen erleben möchte oder schlichtweg besser verstehen will, was da gerade gesagt wird, sollte sich unbedingt einen Zusatzlautsprecher in Form einer Soundbar holen.

Das „Bose Solo 5 TV sound system“ (so der vollständige Name) gehört dabei zur Einsteigerklasse und ist das kleinste und günstigste Modell des amerikanischen Audio-Herstellers. Es handelt sich um ein älteres Modell, das bereits seit 2015 auf dem Markt ist. Das kann man als Nachteil sehen. Andererseits: Die über 12.000 Amazon-Kundenbewertungen mit einer Durchschnittsnote von 4,4 von 5 Sternen belegen eindrucksvoll, dass sich dieser TV-Lautsprecher über all die Jahre bewährt hat.

Die Soundbar ist klangstark genug, um den Fernseher-Sound aufzupeppen. Dank der kompakten Bauweise empfiehlt sich die Solo 5 als Lautsprecher für kleinere TVs, etwa im Schlafzimmer. Bei Stiftung Warentest (Ausgabe 10/2018) konnte die Bose Solo 5 die Note 2,8 („befriedigend“) erringen. Besonders gut abgeschnitten haben der Klang und der niedrige Stromverbrauch.

Bose Solo 5 Soundbar mit Fernbedienung (Bildquelle: Hersteller)

Was man in der preislichen Liga allerdings nicht erwarten sollte, sind technische Wunder. Das begrenzte Volumen der Solo 5 kann kein Bass-Erdbeben wiedergeben. Zudem fehlt es an Raumklangeffekten (z.B. Dolby Atmos), HDMI und WLAN-Vernetzungsmöglichkeiten (z.B. AirPlay 2). Solche Features sind eher in höheren Preisklassen zu finden (etwa Bose Soundbar 700). Die Bose Solo 5 ist eine einfache Lösung, mit Fokus auf Stereo-Klang. Ein besonderes Feature hat die Soundbar dennoch zu bieten: Sie kann über Bluetooth angesteuert werden – eine Funktion, die bei so manch teurerem Vertreter fehlt.

Amazon Prime Day 2022: Das müsst ihr wissen

4 Tipps, mit denen du beim Amazon Prime Day richtig sparen kannst Abonniere uns

auf YouTube

Die Rabatte gelten auch dieses Jahr wieder nur für Prime-Mitglieder , es ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abo erforderlich (kann 30 Tage kostenlos getestet werden).

, es ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abo erforderlich (kann 30 Tage kostenlos getestet werden). Die hier aufgeführten Sonderpreise gelten ab sofort bis Mittwoch, 13. Juli 2022, 23.59 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bei allen Angeboten gilt: „Solange der Vorrat reicht“. Es ist also ratsam, sich bereits vorher zu überlegen, welches Amazon-Gerät man haben will und schnell zuzuschlagen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.