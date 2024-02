Wer braucht mehr? Aldi verkauft ein starkes Handy für 159 Euro

In den letzten Jahren haben Smartphone-Hersteller eine Technik-Grenze nach der anderen geknackt. Dafür drehen Apple, Samsung und Co. aber auch ordentlich an der Preisschraube. Da stellt sich die Frage: Braucht man das wirklich? Wie es anders geht, zeigt ein Angebot bei Aldi. Der Discounter hat ein starkes Motorola-Handy im Angebot, das sich auf das Wesentliche beschränkt.

Aldi verkauft Moto G54 für 159 Euro

Wer auf der Suche nach einem günstigen Rundum-Sorglos-Smartphone ist, sollte aktuell im Aldi-Onlineshop vorbeischauen. Für 159 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) gibt es dort das Moto G54 von der Traditionsmarke Motorola. Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Das ist der aktuelle Bestpreis.

Anzeige

Motorola Smartphone Moto G54 Midnight Blue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2024 15:00 Uhr

Im Vergleich zu anderen aktuellen Smartphones bietet das Moto G54 nicht nur eine richtige starke Ausstattung, sondern auch einige Besonderheiten, die heute nicht mehr selbstverständlich sind.

Anzeige

6,5-Zoll-Display mit 120 Hz (LCD, 2.400 x 1.080 Pixel)

Achtkern-Prozessor mit 2,2 GHz (Dimensity 7020)

4 GB RAM

128 GB Speicher

microSD-Slot zur Speichererweiterung

Dual-Kamera (50 MP + 8 MP)

16-MP-Frontkamera

Stereo-Lautsprecher

3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Fingerabdrucksensor

5.000-mAh-Akku mit Schnellladen

Android 13

Besonders sind das flüssige 120-Hz-Display und der große Akku mit 5.000 mAh. Damit dürfte das Motorola-Handy ein echter Dauerläufer sein. Ins Auge stechen aber vor allem der erweiterbare Speicher und der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss – das gibt es bei modernen Smartphones immer seltener. Ebenfalls eine Rarität heutzutage: ein Ladegerät. Denn das ist im Lieferumfang enthalten. Somit kann man sofort loslegen und muss nicht zusätzlich noch einen Netzteil kaufen.

Für etwas mehr Geld findet ihr hier das richtige Smartphone:

Der große Mittelklasse-Vergleich: Pixel 7a, Honor 90 oder Samsung Galaxy A54? Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich das Motorola-Handy bei Aldi?

Das Moto G54 lohnt sich für alle, die ein grundsolides Alltags-Handy wollen und viel Wert auf Features wie erweiterbaren Speicher, Kopfhöreranschluss und lange Akkulaufzeit legen. Durch das beigelegte Netzteil entstehen außerdem keine Zusatzkosten.

Anzeige

Motorola Smartphone Moto G54 Midnight Blue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2024 15:00 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.