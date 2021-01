Bei MediaMarkt könnt ihr euch aktuell wieder zahlreiche tolle Gaming- und Tech-Angebote zu Top-Preisen sichern. Wir zeigen euch hier die Highlights der „Breaking Deals“-Aktion.

Die „Breaking Deals“ bei MediaMarkt bieten euch jede Woche von Donnerstag bis Montagabend die Möglichkeit, Tech-Angebote zu Sparpreisen abzustauben. Auch diese Woche sind wieder hochwertige Produkte stark im Preis reduziert. Wir präsentieren euch hier die sechs besten Deals der Aktion.

Breaking Deals: Tech-Angebote zu Top-Preisen

Bei der großen Rabatt-Aktion von MediaMarkt könnt ihr euch derzeit Fernseher, Laptops, Audio-Artikel, Haushaltszubehör und viele weitere Tech-Highlights zu stark reduzierten Preisen schnappen. Diese „Breaking Deals“ solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!

PC & Laptop

Das HUAWEI Matebook X Pro 2020 ist stylish, leistungsstark und von 1599 Euro auf 1199 Euro heruntergesetzt.

HUAWEI Matebook X Pro 2020

Die SANDISK Ultra 3D NVMe SSD bietet 1 TB Speicherplatz und ist von 134,99 Euro auf 98 Euro heruntergesetzt.

SANDISK Ultra 3D NVMe SSD (1 TB)

Audio

Der LG XBOOM Go PK5W Bluetooth-Lautsprecher ist tragbar, schick und aktuell von 149 Euro auf 49,99 Euro heruntergesetzt.

LG XBOOM Go PK5W Bluetooth-Lautsprecher

Die JBL UA Flash, In-ear True-Wireless Kopfhörer bieten tollen Sound und sind von 139 Euro auf 99 Euro heruntergesetzt.

JBL UA Flash, In-ear True-Wireless Kopfhörer

Fernseher

Der TCL 32DD420 LED TV ist HD-ready und von 199 Euro auf 133 Euro heruntergesetzt.

TCL 32DD420 LED TV (Flat, 32 Zoll/81.3 cm, HD-ready)

Haushaltszubehör

Die TCHIBO CAFISSIMO Pure Kapselmaschine enthält einen Milchaufschäumer und acht Kapseln und ist von 111,68 Euro auf 49 Euro heruntergesetzt.

TCHIBO CAFISSIMO Pure + Milchaufschäumer + 8 Kapseln

