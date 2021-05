Pünktlich zum Wochenende setzt MediaMarkt den Rotstift an und reduziert eine Vielzahl an Tech- sowie Gaming-Produkten in den „Breaking Deals“. Doch sind die Angebote auch echte Schnäppchen? Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt „Breaking Deals“ im Preis-Check

Für kurze Zeit laufen bei MediaMarkt die „Breaking Deals“, mit einer Vielzahl an reduzierten Technik-, Gaming-, PC- und Haushaltsartikeln. Da kann man schnell den Überblick verlieren, zumal nicht jedes Angebot auch gleich ein guter Deal ist. Wer am Ende wirklich sparen will, sollte vor dem Kauf immer Preise vergleichen. Das haben wir bereits für euch erledigt und listen folgend nur Produkte, die kein anderer Online-Shop aktuell günstiger anbietet. Alle Preise gelten bis 03.05.2021 bzw. solange der Vorrat reicht.

Breaking Deals bei MediaMarkt: Welche Angebote lohnen sich?

Das sind unserer Meinung nach die besten Schnäppchen der MediaMarkt-Aktion:

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 Monate Switch Online für 199,99 Euro: Tolles Bundle-Angebot für Nintendo-Fans, deutlich günstiger als im Einzelkauf. Außerdem: 3 Switch-Spiele kaufen, nur 2 bezahlen. Die Auswahl ist zwar recht überschaubar, doch dafür sind ein paar aktuelle Titel, wie z. B. Monster Hunter oder Bravely Default 2 dabei.

NINTENDO Switch Lite inkl. Animal Crossing und 3 Monate Online Mitgliedschaft

Samsung Galaxy Watch Active 2 + JBL-Kopfhörer für 177 Euro (statt 269 Euro UVP): Sportliche Smartwatch von Samsung mit 40 mm oder 44 mm Durchmesser im Bundle mit kabellosen In-Ear-Kopfhörern von JBL im Wert von ca. 50 Euro.

Samsung Galaxy Watch Active2 Aluminium 40 mm

Samsung Galaxy Watch Active2 Aluminium 44 mm

Huawei Band 4 Pro für 39,99 Euro (statt 49 Euro): Günstiger Fitness-Tracker von Huawei mit Herzfrequenzsensor, GPS, Gyroskop, Schlafanalysefunktion und bis zu 12 Tagen Akku-Laufzeit.

Huawei Band 4 Pro Activity Tracker

Apple Magic Keyboard für 269 Euro (statt 299,99 Euro): Das Apple-Keyboard besitzt einen USB-C-Anschluss zum Pass-Through-Laden, beleuchtete Tasten, eine magnetische Halterung und ist gleichzeitig idealer Schutz für unterwegs.

Apple Magic Keyboard Tastatur

Anker Schnellladegerät für 15 Euro (statt 19,99 Euro): USB-C-Ladegerät mit 20 Watt Leistung für schnelles Laden von iPhones, Android-Smartphones, Tablets etc.

Anker USB-Ladegerät, 20 W

SanDisk Ultra microSD-Karte mit 200 GB für 20 Euro (statt 26,99 Euro): Große Speicherkarte inklusive Adapter für Smartphone, Tablet, Nintendo Switch oder Kamera.

SanDisk Ultra Micro-SDXC 200 GB

SanDisk Ultra 3D 2 TB SSD für 159 Euro (statt 199,99 Euro): Schnelle interne Festplatte mit 2,5 Zoll Formfaktor.

SanDisk Ultra 3D, 2 TB, SSD, 2,5 Zoll, intern

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen für 94,99 Euro (statt 169,90 UVP): Edler Wassersprudler von Sodastream. Statt schwere Wasserflaschen zu schleppen, einfach selbst sprudeln. Bei diesem Angebot gibt es zusätzlich noch 3 x Glaskaraffen und 1 x Kohlesäurezylinder für 60 Liter dazu.

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen

Tchibo Cafissimo Pure + 60 Kapseln Kaffee für 39 Euro (statt 97,54 Euro UVP): Die kleine Cafissimo Kapselmaschine eignet sich perfekt für das Home-Office. Bei diesem Angebot bekommt ihr sogar noch 60 Kapseln Kaffee dazu.

TCHIBO CAFISSIMO Pure + 60 Kapseln

