Brettspiel-Connoisseure aufgepasst: Das „Kennerspiel des Jahres 2022“ hier im Angebot

Ihr mögt kleine Herausforderungen bei Brettspielen? Das „Kennerspiel des Jahres 2022“ könnt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon kaufen.



Living Forest von Pegasus Spiele wurde zum „Kennerspiel des Jahres 2022“ gekürt und ist auf Amazon aktuell zum Schnäppchenpreis erhältlich. Das Brettspiel, in dem ihr in die Rolle von Naturgeistern schlüpft, um den Wald zu beschützen, gibt es bei dem bekannten Online-Händler um 37 Prozent reduziert, also für 25,00 Euro statt 39,99 Euro.

Living Forest richtet sich an Brettspiel-Liebhaber

Von den Entwicklern wird Living Forest als „gehobenes Familienspiel“ bezeichnet. Es richtet sich daher vor allem an Brettspiel-Liebhaber, die auch mit einem etwas anspruchsvolleren Regelwerk kein Problem haben. Nicht umsonst wurde Living Forest vom Verein „Spiel des Jahres“ zum „Kennerspiel des Jahres 2022“ gekürt. Die Spieldauer liegt mit 30 bis 60 Minuten jedoch im Rahmen.

Was euch im Brettspiel erwartet

Living Forest lässt euch in die Rollen der Naturgeister Frühling, Sommer, Herbst und Winter schlüpfen, deren Aufgabe darin besteht, den Wald zu beschützen, indem sie Flammen löschen, Bäume pflanzen oder den Wächter des Waldes erwecken. Obwohl ihr alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, kann am Ende nur einer gewinnen. Living Forest ist für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren geeignet. Allerdings gibt es auch einen Solomodus. Die Regeln für diesen könnt ihr auf der Webseite von Pegasus herunterladen.

Im Brettspiel enthalten sind vier Wald-Spielpläne, drei weitere Spielpläne, 107 Tier-Karten, vier Naturgeist-Figuren und vieles mehr. Living Forest überzeugt durch wunderschöne Illustrationen und sorgt mit einem ausgeklügelten Push-Your-Luck-Mechanismus für Spannung, die jede Runde einzigartig macht. 2022 hat Living Forest außerdem den Spielepreis As d‘Or Initié gewonnen.

