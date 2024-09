Brettspiel-Fans, aufgepasst: Das Spiel des Jahres 2024 jetzt mit Rabatt sichern

Im Brettspiel des Jahres 2024 müsst ihr als Piloten eines Jumbo-Jets die Lüfte beherrschen. Bei Amazon gibt es das Game momentan stark reduziert.

Preisgekröntes Brettspiel für zwei Personen

Habt ihr euch schon einmal vorgestellt, wie es wäre, ein Flugzeug steuern? Sky Team lässt euch diese Erfahrung zumindest in Brettspielform machen. In dem beliebten Brettspiel schlüpft ihr in die Rolle von Piloten, die mit ihrem Jumbo-Jet verschiedene Flughäfen in aller Welt ansteuern. Amazon bietet Sky Team derzeit um 17 Prozent günstiger an.

Sky Team ist ein kooperatives Brettspiel für zwei Personen, das bereits einige Auszeichnungen erhielt. So wurde es unter anderem zum Spiel des Jahres 2024 gekürt.

Sky Team – Spiel des Jahres 2024

Die Jury begründete die Auszeichnung wie folgt: „Sky Team überzeugt spielerisch, atmosphärisch und thematisch auf ganzer Linie. Die kurzen Partien sind im Erfolgsfall hoch belohnend und kitzeln bei einer missglückten Landung, es sofort erneut zu versuchen.“

Darüber hinaus wurde Sky Team mit dem International Gamers Award (IGA) 2024 in der Kategorie „beste Zwei-Spieler-Erfahrung“ ausgezeichnet. Über 1.000 Nutzer haben das Brettspiel allein im letzten Monat bei Amazon gekauft. Die Bewertung von 4,9 von 5 Sternen spricht für sich: Wenn ihr Brettspiele mögt, solltet ihr Sky Team eine Chance geben.

Was euch in Sky Team erwartet

In Sky Team übernehmt ihr gemeinsam mit eurem Partner das Cockpit eines Jumbo-Jets und steuert ihn zu den berühmtesten Flughäfen der Welt. Stellt euch harten Herausforderungen, wie zum Beispiel einen Platz am geschäftigen Flughafen London Heathrow zu ergattern. Trotzt Schwierigkeiten wie harschem Klima und plant eure Flüge präzise, sodass euch niemals der Sprit ausgeht.

Insgesamt erwarten euch 21 Flughafenmissionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Sky Team ist für Spieler ab 12 Jahren empfohlen und hat eine geschätzte Spielzeit von 20 Minuten. Es handelt sich um ein relativ einfaches Brettspiel. Die Online-Community BoardGameGeek schätzt den Schwierigkeitsgrad auf 2,04 von 5 Punkten.

