Brettspiel für Alien-Fans: Seid ihr erfolgreicher als die Crew des ersten Films?

Ihr seid Fans der Alien-Reihe? Dann könnt ihr mit diesem Brettspiel zurück an den Anfang der Sci-Fi-Reihe versetzt werden. Nehmt euch vor den Aliens in Acht und verliert eure Crew nicht aus dem Blick.

Werdet Crew-Mitglied der Nostromo

Brettspiele, die auf bekannten Filmen oder Serien basieren, sind keine Seltenheit. So kommen regelmäßig Spiele auf den Markt, die an verschiedene Filme und Serien angelehnt sind. Beispiele hierfür sind Dead of Winter, angelehnt an The Walking Dead, oder das Quizspiel Smart 10, das im Harry-Potter-Universum angesiedelt ist. Der Verlag Ravensburger bedient mit Alien: Fate of the Nostromo die Liebhaber der Alien-Reihe.

Das Spiel verwandelt den ersten Film der Reihe, Alien: Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (mehr Infos zum Film von unseren Kollegen von kino.de), in ein packendes analoges Erlebnis für euren nächsten Spieleabend. Solltet ihr den am 15. August 2024 in den Kinos erschienenen Film Alien: Romulus genossen haben, lohnt sich ein genauerer Blick auf dieses Brettspiel.

Alien: Fate of The Nostromo Brettspiel Strategie-Brettspiel | Englisch | ab 12 Jahre | 2-4 Spieler

Einen Einblick in den siebten Film der Alien-Reihe bekommt ihr im Trailer unserer kino.de Kollegen:

Alien: Romulus - Finaler Trailer Deutsch

So spielt ihr Alien: Fate of the Nostromo

In Alien: Fate of the Nostromo taucht ihr in ein kooperatives Strategiespiel ein, das sich auf dem berühmten Raumschiff Nostromo aus dem ersten Alien-Film entfaltet. Ihr übernehmt die Rollen der Crewmitglieder Ripley, Brett, Dallas, Lambert oder Parker. Eure Mission ist es, dem Alien zu entkommen und zu überleben.

Jeder Charakter bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die strategisch kombiniert werden müssen, um dem grausamen Gegner zu entgehen. Ihr beginnt euren Zug, indem ihr das Schiff nach nützlichen Gegenständen durchsucht, die euch helfen, eure Missionsziele zu erreichen. In der folgenden Phase zieht ihr eine Herausforderungskarte, die euch möglicherweise mit dem Alien konfrontiert.

Für wen lohnt sich das Alien-Brettspiel?

Am Ende des Spiels steht ihr vor der Herausforderung, eine von fünf finalen Missionen erfolgreich zu meistern, um den Sieg zu erringen. Solltet ihr jedoch erleben, dass die Moral eurer Mannschaft auf Null absinkt, habt ihr verloren. Besonders diese Elemente des Spiels könnten Alien: Fate of the Nostromo auch für jene ansprechend machen, die an den Filmen weniger interessiert sind. Jede Partie bietet neue Überraschungen, da es unvorhersehbar ist, wann das Alien gefährlich nahe erscheint oder in welcher Form sich die letzte Mission entfaltet.

Liebhaber der Alien-Reihe werden insbesondere durch die detaillierten Miniaturen, Illustrationen und die insgesamt stilechte Gestaltung des Spiels begeistert sein. Falls ihr eure Mitspieler dennoch im Vorfeld überzeugen möchtet, bietet sich die Möglichkeit, alle Alien-Filme auf Disney+ zu streamen.

