Brettspiel zu „Anno 1800“ im Angebot bei Amazon: Wer erweist sich als bester Stratege?

„Anno 1800“ hat sich als Videospiel unter Strategiefans einen Namen gemacht. Das Brettspiel ist ebenfalls sehr beliebt und bei Amazon gerade günstiger zu haben.

Strategiespiele gibt es wie Sand am Meer, aber nur wenige sind so beliebt wie „Anno“. Der jüngste Teil der Reihe „Anno 1800“ erschien 2019 und bekam ein Jahr später auch eine Brettspiel-Version spendiert. Diese gibt es bei Amazon momentan zum Sonderpreis mit 24 Prozent Rabatt. So bezahlt ihr nur noch 37,99 Euro anstatt der vorherigen 49,99 Euro.

„Anno 1800“: Das Brettspiel zum Strategie-Hit

Strategiefans lieben „Anno 1800“ auf dem PC. Kein Wunder, dass 2020 eine Brettspiel-Version veröffentlicht wurde, die das erfolgreiche Aufbauspiel in die analoge Welt bringt. In dem Brettspiel baut ihr eure eigene Industrie auf, um eure Nation weiterzuentwickeln.

Anfang des 19. Jahrhunderts ermöglichen Schiffsflotten einen lebhaften Handel und die Erschließung neuer Inseln in der Alten und Neuen Welt. Eure Aufgabe besteht darin, die Wünsche der eigenen Bevölkerung zu erfüllen. Ihr müsst Produktionsketten sinnvoll planen und die Arbeit eurer Bevölkerung im Auge behalten. Doch die Konkurrenz schläft nie, und so müsst ihr euren Gegnern stets einen Schritt voraus sein.

Für wen sich das Brettspiel eignet

„Anno 1800“ ist natürlich vor allem Fans der Videospielvorlage zu empfehlen. Grundsätzlich kann sich aber jeder daran erfreuen, der gerne Strategiespiele spielt. Die Altersempfehlung des Herstellers liegt bei 12 Jahren. An einer Runde können zwei bis vier Spieler teilnehmen.

Auf jeden Fall müsst ihr euch für „Anno 1800“ Zeit nehmen. Die durchschnittliche Spieldauer soll rund 120 Minuten betragen. „Anno 1800“ gehört auch zweifellos zu den anspruchsvolleren Brettspielen. Die Online-Community von „BoardGameGeek“ schätzt den Schwierigkeitsgrad auf 3,12 von 5 Punkten.

