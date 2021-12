Wer in sozialen Medien wie Twitter und Reddit unterwegs ist, wird möglicherweise auf den Begriff „Bubatz“ stoßen, ohne zu wissen, was er bedeutet. Auch bei vielen Meme-Bilder ist von „Bubatz“ die Rede. Was heißt das?

Der Ausdruck kommt vor allem in der Frage „Wann Bubatz legal“ vor. Abwandlungen des Ausdrucks sind unter anderem „Babak“ oder „Bobaz“.

Was heißt „Bubatz“?

Bei „Bubatz“ handelt sich um einen Kunstbegriff für einen „Joint“´, also eine Cannabis-haltige Zigarette. Es wird auch als alternative Bezeichnung für „Gras“ oder „Weed“ verwendet. Im deutschsprachigen Raum wird der Ausdruck vor allem in der Hip-Hop-Szene immer wieder verwendet. So hört ihr „Bubatz“ oder Abwandlungen unter anderem in diesen Songs:

„Kaffee schwarz, ohne Milch und Zucker, SVD baut nen dicken Bubatz („Sound für die Hood“ von Lugatti & 9ine)

„Lange Nächte mein Burder, Wir killn aufm Parkplatz, Bra, dreh mal nen Bubatz! („Million“ von Rojas)

„Ich zieh am Bubatz und spür wie die Gedanken wieder springen“ („Engel singen“ von Viko63)

Capital Bra nutzt den Begriff auch:

Bei Twitter liest man das Wort immer wieder in lustigen Beiträgen oder Bildern:

Viele Beispiele für Memes findet man auch bei Reddit:

Andere Wörter für „Bubatz“ sind unter anderem „Spliff“, „Kolben“, „Blunt“, „Johnny“ oder „Dübel“.

„Wann Bubatz legal“?

Der Begriff gewinnt vor allem in Kombination in der Frage „wann Bubatz legal“ zum Ende des Jahres 2020 an Bedeutung und wird immer häufiger verwendet. Ursache hierfür ist der Plan der neuen Ampel-Regierung, Cannabis zu legalisieren.

Zwar gibt es bereits eine entsprechende Ansage der Koalition, allerdings fehlen noch die Rahmenbedingungen. Somit gibt es auch keinen Termin, ab welchem Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll.

Einige „Interessenten“ sind jedoch bereits jetzt ungeduldig und fragen in Foren, bei Twitter und anderen Stellen im Netz „wann Bubatz legal“. In den entsprechenden Foren könnt ihr euch darüber informieren oder austauschen.

