Budgetmarke statt Billigauto: Die Bedeutung des Dacia-Logos im Imagewandel

Dacia hat mit dem neuen Logo frischen Wind in die Marke gebracht. Ein guter Anlass einen Blick auf die Geschichte und das Konzept zu werfen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der neue Markenauftritt von Dacia

Mit dem neuen Markenauftritt setzt Dacia ein starkes visuelles Zeichen. Das 2022 eingeführte Logo besteht aus den spiegelbildlichen Buchstaben „D“ und „C“, die pfeilartig aufeinander zulaufen. Diese minimalistische Gestaltung steht für Robustheit, Klarheit und Bewegung – Werte, die perfekt zur Philosophie der Marke passen.

Das neue Dacia-Logo seit 2022. (© IMAGO / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Die neue Farbwelt mit Erdtönen wie Khaki-Grün, Terrakotta und Sand betont zudem den Outdoor-Charakter der Modelle. Ziel ist es, Dacia nicht nur als günstige, sondern als moderne und selbstbewusste Automarke zu positionieren.

Anzeige

Vom Billigauto zur cleveren Alternative

Dacia hat sich von der Billigmarke zur sogenannten Budgetmarke entwickelt. Der Unterschied zu anderen Herstellern liegt in der Klarheit der Strategie: Kein Rabattchaos, keine Modellvielfalt, sondern einfache Strukturen und stabile Preise. Produktionsstandorte in Rumänien und Marokko sowie das Prinzip „Design to Cost“ ermöglichen günstige Modelle wie den Sandero oder Duster.

Selbst beim Thema Elektromobilität bleibt Dacia seiner Linie treu: Mit dem Dacia Spring und dem Jogger Hybrid bietet die Marke zwar Alternativen, aber bewusst ohne Premiumansprüche.

Die Geschichte hinter dem Erfolg

Was einst als rumänisches Staatsprojekt mit Renault-Lizenz begann, ist heute eine der am schnellsten wachsenden Marken Europas. Seit der Übernahme durch Renault 1999 hat sich Dacia vom Nachbauhersteller zum Effizienzvorreiter gewandelt. Besonders im Privatkundensegment überzeugt Dacia durch konsequente Einfachheit.

Der Wandel zur neuen Identität ist kein Bruch, sondern eine konsequente Weiterentwicklung. Bei der Modellpalette zeigt sich dieser Aufbruch: Neben den bewährten Klassikern plant Dacia mit dem Bigster und weiteren Kompaktmodellen den Einstieg in neue Segmente. So wird aus der einstigen Billigmarke Schritt für Schritt ein ernstzunehmender Player im Budget-Autosegment.