Bushido Tour 2026: Neue Konzerte – wann gibt es Tickets?

Nach der Tour ist vor der Tour. Das denkt sich wohl die Deutsche-Rap-Legende Bushido. Nach den Auftritten im März 2024 kündigt der Rap-Superstar eine neue Tournee an. 2026 wird es demnach Live-Nachschlag geben. Wann geht der Vorverkauf für die neu angekündigten Bushido-Konzerte los und wann und wo spielt der Rapper in Deutschland?

2026 geht es auf die „Alles wird gut“-Tour. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt bei Eventim am Donnerstag, den 18. Juli, um 12:00 Uhr (bei Eventim ansehen). Der allgemeine Vorverkauf bei anderen Plattformen startet am Montag, den 22. Juli 2024, um 12:00 Uhr.

Wer nicht auf 2026 warten will, kann Bushido in diesem Sommer noch bei einigen Open-Airs sehen. Die Tickets gibt es ebenfalls bei Eventim.

Bushido: Tour 2026 – Termine und Orte

Bis zu den Auftritten müssen sich Fans noch einige Zeit gedulden. Startschuss für die neue Konzertreise ist der 12. Januar 2024. Dann wird der Rapper in seiner Heimat Berlin in der Uber-Arena auftreten. Anschließend geht es in Hamburg, Hannover und anderen deutschen Städten weiter. Fans sollten mit dem Ticketkauf nicht zögern, schon bei der „König für immer“-Tour stand es im Raum, dass es eine der letzten Bushido-Touren überhaupt sein könnte, 2026 soll endgültig der Abschied erfolgen. Das sind die Termine für die Konzerte 2026:

Montag, 12.01.2026 - Berlin, Uber Arena

Dienstag, 13.01.2026 - Hamburg, Barclays Arena

Mittwoch, 14.01.2026 - Hannover, ZAG-Arena

Freitag, 16.01.2026 - Leipzig, Arena

Samstag, 17.01.2026 - Stuttgart, Schleyerhalle

Sonntag, 18.01.2026 - Frankfurt/M., Festhalle

Dienstag, 20.01.2026 - Köln, Lanxess Arena

Mittwoch, 21.01.2026 - Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

Donnerstag, 22.01.2026 - München, Olympiahalle

Freitag, 23.01.2026 - Zürich, Hallenstadion

Das sind die Termine der noch verbleibenden Open-Air-Shows:

Samstag, 10.08.2024: Bonn, Kunstrasen Bonn Gronau

Freitag, 16.08.2024: Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne

Samstag, 24.08.2024: Kassel, Messegelände

Bushido live 2026: Hier gibt es die Tickets

Die letzte Tour liegt erst eine Wochen zurück zurück, davor mussten Fans aber ewig auf die Bühnenrückehr warten. Das letzte Mal ist Bushido vor 10 Jahren auf eine ausgedehnte Konzertreise gegangen. Das aktuelle Album „König für immer“ erschien Ende Mai. Hier könnt ihr in die neuen Songs reinhören:

Ab Donnerstag in der kommenden Woche haben Rap-Fans die Chance, sich die Tickets für die letzten Bushido-Konzerte überhaupt zu sichern. Hier geht es zu den Tickets bei Eventim.

