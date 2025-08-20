Canva Bilder zuschneiden: So geht’s Schritt für Schritt

Ein Bild richtig in Szene zu setzen hängt nicht nur vom Fotografieren selbst ab. Auch in der Nachbearbeitung kann es nötig sein, noch einmal Hand anzulegen. Wir zeigen euch, wie ihr in Canva Bilder richtig zuschneidet.

Das Allroundtalent Canva

Mit Canva wird die Bearbeitung eurer Bilder zum Kinderspiel. Ob für den privaten Gebrauch oder den besonderen Schliff für Beiträge in den Sozialen Medien: diese Online-Plattform bietet viele Werkzeuge, die auch Anfängern den Einstieg in die Bildbearbeitung erleichtern und mit nur wenigen Klicks Fotos in Highlights verwandeln können. Auch das Zuschneiden von Bildern ist in wenigen Schritten möglich.

Bilder hochladen und zuschneiden

Ob ihr die Bildbearbeitung am PC oder auf dem Handy durchführt, der Ablauf ist bis auf wenige Unterschiede fast identisch.

Bilder in Canva am PC zuschneiden

Öffnet den Foto-Editor aus der Werkzeug-Übersicht und wählt nun das Foto aus, das ihr zuschneiden möchtet oder ladet es mittels des Buttons „Hochladen“ hoch. Habt ihr das getan und eine Auswahl getroffen, wählt in der Schnellaktionen-Symbolleiste links die Option „Zuschneiden“ aus.

Bilder in Canva am Handy zuschneiden

Startet die App und wählt das Foto aus, das ihr bearbeiten möchtet oder lasst euch über „Alle anzeigen/Uploads“ auch die bereits hochgeladenen Bilder anzeigen. Wischt anschließend in der Symbolleiste unten im Editor nach rechts und wählt „Zuschneiden“ aus. Die Möglichkeit, das Seitenverhältnis zu ändern oder den Inhalt zu drehen, habt ihr auch hier, allerdings am unteren Rand der App.

Ihr wollt mal bei euren Fotos ausmisten? Mit den Apps aus dem Video ist das kinderleicht möglich.

Bilder in Canva zuschneiden: So wählt ihr das richtige Format aus

Nun könnt ihr euer Bild entweder frei nach Wunsch zuschneiden oder ein bestimmtes Seitenverhältnis auswählen. Für Instagram zum Beispiel wären das 1:1 oder 4:5 für Beiträge im Feed oder 16:9 beziehungsweise 9:16 für Stories/Reels. Für TikTok sind 9:16 optimal und YouTube begnügt sich idealerweise mit 16:9 und 9:16 für Shorts.

Entscheidet ihr euch für die Bearbeitung mithilfe von „Intelligentes Zuschneiden“ („Smart Crop“), nimmt Canva die Schere selbst in die Hand und konzentriert sich ganz auf das Freistellen des Motivs. Seid ihr dann mit dem Ergebnis zufrieden, wählt zum Abschluss „Speichern“ (PC) oder das Häkchen oben rechts (Handy). Damit wird das Bild in der Cloud gespeichert und steht euch für weitere Schritte zur Verfügung.

Ihr wollt mehr zum Bildbearbeitungsprogramm wissen? Wir stellen euch die Funktionen von Canva KI vor und zeigen, was die Gratis-Version alles bietet.

