Die „Capcom Home Arcade“-Konsole bietet euch die Chance auf echtes Arcade-Feeling bei euch zuhause. Die Konsole mit dem kultigen Look ist aktuell sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn um 30 Prozent reduziert.

Ihr könnt die „Capcom Home Arcade“-Konsole ganz einfach per HDMI-Kabel mit eurem Fernseher oder Monitor verbinden und über ein USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen. Die Konsole verfügt über zwei Sanwa-Sticks und insgesamt 16 Druckknöpfe, die euch das Zocken der 16 vorinstallierten Capcom-Klassiker alleine oder zu zweit ermöglicht. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch die Konsole aktuell zu einem absoluten Top-Preis sichern – oder für jemand anderes als Weihnachtsgeschenk abstauben.

Retro-Konsole zum kleinen Preis: Capcom Home Arcade

Die 16 vorinstallierten Spiele auf der Capcom Home Arcade basieren auf den „Original Arcade ROMs“ von Capcom und wurden für die Konsole mit einem Emulator neu zum Leben erweckt. Die Spiele lassen sich entweder allein oder je nach Spiel zu zweit im Koop-Modus oder gegeneinander zocken. Außerdem hat die Retro-Konsole WiFi-Funktionalität an Bord, sodass ihr eure Highscores in das weltweite Highscore-Leaderboard eintragen könnt – und euch damit mit den besten Gamern vergleichen könnt.

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr die Capcom Home Arcade aktuell schon für 97,47 Euro statt 139,99 Euro – damit spart ihr also ordentliche 30 Prozent.

Hier findet ihr die vollständige Spieleliste der „Capcom Home Arcade“-Konsole:

- 1944: The Loop Master

- Alien vs Predator

- Armored Warriors

- Capcom Sports Club

- Captain Commando

- Cyberbots: Fullmetal Madness

- Darkstalkers: The Night Warriors

- Eco Fighters

- Final Fight

- Ghouls ‚n Ghosts

- Giga Wing

- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

- Mega Man: The Power Battle

- Progear

- Strider

- Super Puzzle Fighter II Turbo

Kennt ihr euch mit Retro-Konsolen aus? Stellt euer Wissen in unserem Quiz unter Beweis!

Du denkst, Du bist ein großer Videospiel-Experte und spielst schon seit dem Faustkeil auf Konsolen? Du kannst noch immer alles NES-Titel im Schlaf aufzählen? Dann beweise Dein Wissen über die älteren Konsolen-Generationen in unserem ultimativen Retro-Videospiel-Quiz!

Wie gefällt euch das „Capcom Home Arcade“-Angebot? Werdet ihr die Konsole für euch bestellen oder wollt ihr sie lieber zu Weihnachten verschenken? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!