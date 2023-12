Champions League heute bei Amazon Prime: Bayern München gegen Manchester United im TV und Stream

In dieser Woche steht der 6. Spieltag in der Gruppenphase an. Unter anderem mit dem Spitzenspiel des FC Bayern München gegen Manchester United. Wo kann man die Übertragung heute im TV und Stream verfolgen?

In der UEFA-Champions-League-Saison 23/24 treffen wieder die besten Mannschaften der Welt aufeinander. Im heutigen Spiel der Königsklasse messen sich die beiden Top-Vereine Bayern München und Manchester United. Nach dem eher bescheidenen Auftritt der Münchener in Frankfurt und einer verdienten 1:5 Niederlage in der Bundesliga erhofft sich der deutsche Rekordmeister im Stadion Old Trafford einen Sieg. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn immerhin kann sich der FC Bayern als Gruppensieger, der bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, entspannt zurücklehnen. Anders sieht es für Manchester United aus, die als Gruppenletzter mit dem Rücken zur Wand stehen und auch auf ein für sie gutes Ergebnis im Parallelspiel hoffen müssen.

Alle Fußball-Fans, die keine Tickets ergatten konnten, können die Partie heute Abend ab 21 Uhr live verfolgen. Allerdings werden viele Champions League Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht übertragen. Einen kostenlosen Livestream gibt es somit nicht, allerdings überträgt der Streamingdienst Amazon Prime das Top-Spiel auf seiner Plattform.

Champions League Übertragung live im Stream: Bayern München vs. Manchester United bei Amazon Prime

Ein Großteil der Champions League Spiele wird ausschließlich auf DAZN gezeigt. Bis zum Halbfinale überträgt jedoch der Streamingdienst des Versandriesen Amazon ein Topspiel am Dienstag. Am 12.12. können Amazon Prime Abonnenten die Übertragung des Spiels zwischen Bayern München und Manchester United live im Stream verfolgen. Wer kein Prime-Mitglied ist, hat auch kurzfristig noch die Möglichkeit, den Premium-Service für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos zu testen. Im Gegensatz zu DAZN, wo die Champions-League-Spiele nur mit der „Unlimited“-Option zu sehen sind, können Prime-Kunden den Stream online Zusatzkosten anschauen. Die Gesamtkosten für Amazon Prime betragen 89 Euro jährlich oder 8,99 Euro monatlich. Studis und Azubis sparen wiederum 50 Prozent ein, für sie gibt es Prime Student für 4,49 Euro im Monat.



Welche Spiele überträgt Amazon Prime im Stream?

In der Gruppenphase überträgt der Streamingdienst pro Spieltag eine Begegnung am Dienstag. Hinzu kommen insgesamt vier Spiele im Achtelfinale sowie jeweils zwei Partien im Viertel- und Halbfinale. Somit könnt ihr noch neun Spiele mit eurer Prime-Mitgliedschaft live streamen. Alle anderen Partien des Tages werden von DAZN gezeigt. In der sechsten Runde der Gruppenphase gibt es heute neben dem Bayern-Spiel noch die nachfolgenden Partien zu sehen:

Dienstag, 12. Dezember 2023, 18:45 Uhr: RC Lens – FC Sevilla

Dienstag, 12. Dezember 2023, 18:45 Uhr: PSV Eindhoven – Arsenal London

Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr: RB Salzburg – Benfica Lissabon

Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr: SSC Neapel – Sporting Braga

Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr: Inter Mailand – Real Sociedad

Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr: FC Kopenhagen – Galatasaray Istanbul

Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – Real Madrid

Dank der verschiedenen Abo-Modelle findet ihr als Fußball-Fans das für euch passende Angebot:



Läuft das Champions League Spiel Bayern München vs. Manchester United im Free-TV?

Nein, das heutige Spiel läuft nicht im Free-TV. Die Übertragungsrechte der UEFA Champions League sind zwischen Amazon und DAZN aufgeteilt. Beide Anbieter werden nach dem Spiel außerdem auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen Zusammenfassungen online stellen, die kostenlos ohne Abo zugänglich sind. Dennoch lassen sich die Highlights der Partien jeden Mittwoch im ZDF-Sportstudio ab 23 Uhr als Zusammenfassung kostenlos anschauen, wobei der Fokus hier bei den Fußballspielen mit deutschen Mannschaften liegt. Die Champions-League-Zusammenfassungen zeigen nochmals die besten Szenen des Spiel mit Originalkommentaren.



