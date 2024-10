Chinas Silicon Valley ist ein besonderer Ort und Google Maps verrät, warum

Das Silicon Valley liegt in Kalifornien und gilt als einer der bedeutendsten Standorte für die IT- und Hightechindustrie. So kommen etwa Apple, Facebook und Google aus dieser Region. Auch in China gibt es eine Art Silicon Valley. Wir besuchen es mit euch auf Google Maps!

Shenzen als Standort des chinesischen Silicon Valleys

Eine der größten Städte Chinas ist Heimat des dortigen Silicon Valleys. Shenzen, an Hongkong grenzend, hat über 17 Millionen Einwohner und ist eine Sonderwirtschaftszone. Dadurch gelang es ihr, das höchste Pro-Kopf-Einkommen in China zu erzielen. Da viele chinesische Hightech-Unternehmen, darunter Huawei, ihren Sitz in der Stadt haben, gilt es als das asiatische Silicon Valley.

Moderne Architektur vor Ort

Ebenfalls vor Ort ansässig ist Tencent. Tencent ist eines der größten Unternehmen weltweit in den Bereichen Videogames und Social-Media. Sein beeindruckendes Hauptquartier, die Tencent Binhai Mansion, sind über drei Brücken miteinander verbundene Zwillingstürme.

Die Tencent Binhai Mansion (© IMAGO / Imaginechina-Tuchong)

Noch Im Bau befindet sich das Shenzhen Wan Innovation Science and Technology Center, welches in 2024 fertiggestellt werden soll. Es gibt auch eine sehr interessante, große, 3D-Werbetafel in der Gegend zu bewundern.

Auch Huawei ist vor Ort

Ebenfalls sehr auffällig ist das Gebäude der China Resources. China Resources hat Tochterfirmen in den unterschiedlichsten Bereichen, von Logistik, über Brauerei bis hin zu Mikroelektronik. Aufgrund seiner Form wird das Gebäude auch als Spring Bamboo bezeichnet.

Das China Huarun Building (© IMAGO / Pond5 Images)

Vor Ort in Shenzhen befindet sich ebenfalls das Hauptquartier von Huawei. Der Shenzhen Science and Technology Ecological Garden liegt direkt an der Meeresküste von Shenzhen.

Zhongguancun als Alternative

Möglicherweise wird sich die IT-Branche aber in Zukunft eher Richtung Peking orientieren. Den Stadtteil Zhongguancun der Hauptstadt will die Staatsspitze zum neuen globalen Innovationszentrum ausbauen. Um diese Bemühungen auch der Öffentlichkeit näherbringen zu können, gibt es das sogenannte Zhongguancun-Forum, Chinas wichtigste Technologiemesse.

