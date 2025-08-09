Clever sparen: Wie ihr euer Smart Home optimal nutzt und Kosten senkt

Ihr habt Smart-Home-Geräte, wollt Energie sparen und die Umwelt schonen? Mit diesen Tricks gelingt es im Handumdrehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Smart-Home-Geräte im Alltag

Smart-Home-Einrichtungen werden immer beliebter. Neben Alexa und Saugrobotern sind mittlerweile auch Lampen, die über euer Smartphone gesteuert werden oder Smart-Thermostate weit verbreitet. Gleiches gilt für smarte Türschlösser und Steckdosen – sie sind mittlerweile aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken.

Anzeige

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom besaß 2024 bereits fast jeder zweite Haushalt in Deutschland mindestens ein Smart-Home-Gerät. Doch sind sie wirklich energieeffizient? Und wie kann man mithilfe der Geräte noch mehr Energie sparen?

In der zum Gerät zugehörigen App lässt sich der Energieverbrauch des Geräts auswerten. Damit habt ihr einen genauen Überblick, wie viel Energie ihr durch eure Smart-Home-Geräte tatsächlich verbraucht. Sollte der Verbrauch besonders hoch sein, können diese Tipps helfen.

Zeitpläne für Smart-Home-Geräte

Müssen eure Smart-Home-Geräte dauerhaft angeschaltet sein? Wahrscheinlich nicht. Damit die neuen Geräte am Ende nicht unnötig mit Strom versorgt und aktiv sind, solltet ihr einen Zeitplan einstellen, anhand dessen die Geräte ein- und ausgeschaltet werden. Damit wird keine unnötige Energie verbraucht.

Tipp: Wenn ihr im Urlaub oder aus anderen Gründen abwesend seid, könnt ihr viele Geräte anhand eines Zufallsprinzips bedienen. Damit werden eure Geräte zu unterschiedlichen Zeiten aktiv und können potenzielle Einbrecher abschrecken, da sie Anwesenheit vortäuscht.

Anzeige

Kennt ihr schon Home Control? Im Video wird euch die Smart-Home-Zentrale vorgestellt:

Smarte Heizung kann bis zu 30 Prozent einsparen

Einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik zufolge ist mit smarten Heizungen im Optimalfall eine Einsparung von bis zu 30 Prozent in den Bereichen Energie und CO2 möglich. Finanzielle Einsparungen sind in ähnlichen Bereichen zu erwarten. Im Normalfall können etwa 15 Prozent Energiesparpotential ausgeschöpft werden.

Anzeige

Interessant ist, dass das Fraunhofer-Institut keine großen Unterschiede hinsichtlich der Bauqualität des Gebäudes festgestellt hat. Einsparpotentiale sind demnach für annähernd jedes Gebäude gegeben, wenn es mit einem smarten Thermostat ausgestattet wird.

Gerade in Verbindung mit smarten Rollläden besteht hier erhebliches Einsparpotential. Diese schließen und öffnen sich anhand der aktuellen Wetterdaten. Damit wird im Winter die Kälte und im Sommer die Hitze ausgeschlossen.

Weitere Geräte, die Energie einsparen

Wenn ihr viel wascht oder eure Spülmaschine in der Dauerschleife läuft, können euch smarte Geräte auch in diesem Bereich helfen, ordentlich Energie zu sparen. Sie werden mit einer Photovoltaik-Anlage betrieben, die die Geräte dann mit grünem Solar-Strom versorgt, wenn von diesem genügend produziert wird.