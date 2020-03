Clevere Joy-Con-Ladestation für Nintendo Switch unter 15 Euro – Deal des Tages

Wie kommt es eigentlich, dass die Joy-Con-Controller der Switch immer im falschen Moment keinen Saft mehr haben? Um es mit Michael W. zu sagen: Egal! Denn mit der Ladestation für 4 Joy-Cons von Lioncast auf einmal kommt das in Zukunft nicht mehr vor (oder nicht mehr so oft). Die Ladestation kostet derzeit .

Wer mit seiner Nintendo Switch viel am TV spielt, kennt das Problem: Joy-Cons nachzuladen ätzt royal, vor allem wenn man mehr als ein Paar davon hat. Warum zum Henker Nintendo der Switch nicht den Charging Grip beilegt – keine Ahnung. Aber wer Angst hat, vor der nächsten Smash- oder Mario-Kart-Session mit Freunden leere Joy-Cons zu haben, kann sich zurücklehnen. Denn es gibt Alternativen: Ein kompakter Ladeständer für 4 Joy-Cons kostet gerade nur , wenn ihr auf der Produktseite einen Rabattcoupon aktiviert.

Der Ladeständer hat Platz für 4 Joy-Cons und wird selbst per micro-USB geladen. Ein entsprechendes USB-auf-micro-USB-Kabel wird mitgeliefert, ein Netzteil allerdings nicht. Es reicht aber, das USB-Kabel direkt an das Switch-Dock anzuschließen. LEDs auf der Oberseite des Ständers zeigen an, ob der jeweilige Joy-Con geladen wird oder bereits voll ist.

Der Lioncast Joy-Con Quad-Charger für Nintendo Switch hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 von 5 bei Amazon bei 612 Wertungen insgesamt – das spricht für ein hervorragendes Produkt.

In unserer Liste zum besten Nintendo-Switch-Zubehör findet ihr weitere praktische Gadgets unter Anderem zum Laden, Steuern und Transportieren der Switch.