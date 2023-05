Bei der Suche nach neuen Streaming-Inhalten stößt ihr möglicherweise auf den Anbieter „Cliq“. Manchmal gibt es zu dem Anbieter auch Werbung im Fernsehprogramm. Was steckt hinter Cliq und wie sind die Erfahrungen bisheriger Nutzer?

„Cliq“ ist ein Online-Dienst, der ähnlich wie Netflix funktioniert. Man bezahlt also einen monatlichen Beitrag und bekommt dadurch Zugang zu Filmen im Stream. Zusätzlich gibt es hier Hörbücher und die Möglichkeit, aktuelle Filme zu leihen. Auch einige Pay-TV-Sender wie Sportdigital oder Sport1+ lassen sich über Cliq empfangen.

Was steckt hinter „Cliq“?

Cliq ist relativ neu auf dem Streaming-Markt. Entsprechend gibt es noch nicht viele Erfahrungsberichte zu dem Dienst. Es handelt sich um ein legales Angebot und nicht um eine Seite wie Kinox.to oder Movie4k, bei denen Filme und Serien ohne Erlaubnis der Rechteinhaber angeboten werden. Bei Twitter wird der Anbieter überwiegend im Zusammenhang mit dem Börsenmarkt erwähnt. Hier findet man also keine Erfahrungsberichte von Nutzern, sondern lediglich einen Austausch unter Aktieninteressierten.

Bei Mydealz gab es im März 2023 einen Deal, bei dem einige Nutzer ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Dort wird überwiegend erwähnt, dass das Angebot an Streaming-Inhalten überschaubar sei. Positiv wird aber hervorgehoben, dass es Hörinhalte sowie Spiele gibt.

Cliq Streaming: Wie sind die Erfahrungen?

Bei Trustpilot sind die Bewertungen ebenfalls überschaubar. Bislang haben lediglich 2 Nutzer mitgeteilt, was sie von „Cliq Streaming“ halten. Beide Male werden 4 von 5 Sternen vergeben. Auch hier werden vor allem die Hörbücher sowie Konzerte positiv hervorgehoben. Zudem freut sich ein Nutzer über die einfache Benutzeroberfläche.

Cliq: Kostenlos testen und eigene Erfahrungen machen

Der Streaming-Dienst bewirbt sein Angebot mit dem Claim „Best of alles“. Wer überprüfen will, ob das stimmt und sich ein eigenes Bild von der Qualität und den verfügbaren Inhalten bei Cliq machen will, kann den Dienst im ersten Monat kostenlos testen.

Danach kostet der Zugang 6,99 Euro monatlich. Eine Kündigung ist jederzeit zum Ablauf eines Monats möglich.

Einige Highlights aus dem Filmprogramm bei Cliq sind:

Fight Club

Silver Linings

Der fantastische Mr. Fox

Die Sch‘tis in Paris

Olympus Has Fallen

Daneben kann man einige Konzerte anschauen, unter anderem von Kylie Minogue, Miley Cyrus oder den Foo Fighters. Serien gibt es nicht.

