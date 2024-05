Comdirect-Girokonto: Jetzt mit 3,5 % Tagesgeld-Zinsen & 75 € Prämie

Ihr seid auf der Suche nach einem attraktiven Angebot für ein neues Girokonto? Dann hat die Comdirect derzeit ein spannendes Angebot für euch: Ihr erhaltet eine Eröffnungsprämie in Höhe von 75 Euro und dazu noch attraktive Zinsen auf euer Tagesgeldkonto. Wir haben uns die Konditionen angeschaut und zeigen euch, wer von einem Kontowechsel besonders profitieren kann.

Girokonto mit 3,5 % Tagesgeld-Zinsen + 75 € Bonus sichern bei der Comdirect

Mit dem Girokonto der Comdirect bekommt ihr ein Direktbank-Girokonto mit vielen Komfortfunktionen wie Apple Pay, Google Pay und App-Banking (Angebot bei der Comdirect ansehen). Die Kontoführung ist kostenlos, wenn ihr einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro habt. Wenn ihr unter 28 Jahre alt seid, ist das Konto generell kostenlos.

Anzeige

Neukunden erhaltet zu jedem Girokonto automatisch auch ein Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von 4 Prozent pro Jahr. Der Zinssatz gilt für 3 Monate ab Kontoeröffnung für bis zu 1.000.000 Euro Anlagebetrag.

Für jeden Monat, in dem der Mindestgeldeingang nicht erreicht wird, fällt eine Kontoführungsgebühr von 4,90 Euro an. Zum Girokonto gibt es kostenlos eine Visa-Debitkarte für bargeldloses Bezahlen und Geldabheben an Visa-Geldautomaten im Europäischen Wirtschaftsraum. Damit könnt ihr auch kostenlos an fast allen Geldautomaten weltweit und im deutschen Einzelhandel Bargeld abheben.

Anzeige

Die Bedingungen für das Startguthaben von 75 Euro sind besonders einfach zu erfüllen. Um die Prämie zu erhalten, müsst ihr in den ersten 3 Monaten nach Kontoeröffnung mindestens 5 Transaktionen (Überweisung, Einzahlung, Auszahlung, Lastschrift, Abhebung am Geldautomaten) im Wert von jeweils mindestens 25 Euro durchführen. Der Bonus wird dann ab dem 4. Monat auf das neue Girokonto überwiesen.

Für wen lohnt sich das Girokonto der Comdirect?

Das Angebot der Comdirect lohnt sich, wenn euer bisheriges Girokonto zu teuer oder nicht mehr zeitgemäß ist. Vor allem für junge Leute unter 28 Jahren und für alle, die ihr Gehaltskonto umziehen, ist es ein gutes Angebot. Die 75 Euro Startguthaben sind ein netter Bonus, zumal die Konditionen hier besonders leicht zu erreichen sind. Zudem könnt ihr mit dem Tagesgeldkonto von sehr guten Zinsen profitieren.

Anzeige

Ihr braucht auch noch ein Depot zum Girokonto? Dann hat Comdirect auch das passende Angebot für euch parat:



Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.