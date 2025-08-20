„Countdown“ Folge 12: Wann könnt ihr die nächste Episode streamen?

Mit „Countdown“ startete eine vielversprechende neue Thriller-Serie zum Streamen. Wir geben euch alle Infos, wann und wo ihr die Episoden in Deutschland seht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Countdown“ mit Jensen Ackles in der Hauptrolle: Folge 12 könnt ihr ab Mittwoch, dem 27. August 2025, auf Amazon Prime Video streamen. Sie trägt den Titel „Nur der Tod kann mich aufhalten“.

Anzeige

Wann und wo könnt ihr „Countdown“ streamen?

„Countdown“ wird von Amazon produziert. Somit ist die Serie natürlich über den konzerneigenen Streamingdienst Prime Video zu sehen. Dort startete die Serie am Mittwoch, dem 25. Juni 2025, mit den ersten drei Episoden. Danach erscheinen die nächsten Folgen jeweils wöchentlich. Das Finale der 13 Episoden umfassenden Staffel ist dann ab dem 3. September 2025 abrufbar. Für Fans spannender Krimi-Thriller ist die Serie auf jeden Fall einen Blick wert!

„Countdown“: Die Ausstrahlungstermine im Überblick

25. Juni 2025: Episoden 1-3 | Willkommen in der Task Force | Im Auftrag des Kartells | Auf der Flucht

2. Juli 2025: Episode 4 | Treffpunkt Chinatown

9. Juli 2025: Episode 5 | In der Höhle des Löwen

16. Juli 2025: Episode 6 | Wer ist Gallagher?

23. Juli 2025: Episode 7 | Geständnisse

30. Juli 2025: Episode 8 | The Nail in the Chair

6. August 2025: Episode 9 | Schmutzige Bombe

13. August 2025: Episode 10 | The Muzzle Pile

20. August 2025: Episode 11 | Das Manifest des Mörders

27. August 2025: Episode 12 | Nur der Tod kann mich aufhalten

3. September 2025: Episode 13 | Im Fadenkreuz des Killers

Anzeige

Worum geht es in „Countdown“?

Ein hochrangiger Beamter der amerikanischen Homeland Security wird ermordet. Mark Meachum (Jensen Ackles), Ermittler des Los Angeles Police Department, wird auf den Fall angesetzt. Aus der Jagd nach dem Mörder wird aber schon bald ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nichts Geringeres als das Leben Millionen unschuldiger Menschen auf dem Spiel steht. Dabei stoßen die Ermittler auf eine weltweite Verschwörung. Schaut euch hier den Trailer an:

Anzeige

Wer steht hinter der Serie?

Vor der Kamera sind einige bekannte Gesichter zu sehen. Die Hauptrolle von Ermittler Meachum wird von Jensen Ackles gespielt. Ackles ist vor allem für die Rolle des Dean Winchester in „Supernatural“ bekannt.

Aber auch mit den Amazon Studios hat Ackles bereits Erfahrung gesammelt. In der Erfolgsserie „The Boys“ war er als Soldier Boy zu sehen. An seiner Seite sind Eric Dane („Grey's Anatomy“), Violett Beane („The Flash“) und Jessica Camacho („All Rise“) zu sehen.

Geschrieben wurde die Serie von Derek Haas, der unter anderem die Drehbücher zu „Todeszug nach Yuma“, „Wanted“ und „2 Fast 2 Furious“ schrieb. Als Serienautor war er hauptsächlich für „Chicago Fire“ und „Chicago P.D.“ zuständig.