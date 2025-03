„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus nach Folge 1?

Nach drei Jahren Pause ist die „Couple Challenge“ zurück. Hier erfahrt ihr, was in der aktuellen Folge passiert und welche Paare die Spiele gewinnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist das Konzept der „Couple Challenge“?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ treten insgesamt sieben Paare in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an – alle verfolgen das Ziel, als Sieger der Show hervorzugehen und das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken. Allerdings hängen Glück und Unglück hier dicht zusammen, denn Fehler im Spiel wirken sich negativ aus und verringern die Gewinnsumme. Anders als in anderen Formaten bestehen die Teilnehmer der „Couple Challenge“ nicht nur aus Pärchen – auch Freunde und andere Duo-Konstellationen sind zugelassen.

Anzeige

Was passiert in „Couple Challenge“ Folge 1?

Die Promis trudeln nacheinander ein

In der ersten Folge der „Couple Challenge“ ziehen die Promis nach und nach ins Camp ein. Den Anfang machen Iris und Stefan, die hoffen, in der Show siegreich zu sein. Anschließend folgen Julian und Marcell, die schon lange im Showbiz unterwegs sind. „Iris, das wird eine herrliche Zeit“, freut sich Julian, der froh darüber ist, dass nicht nur junge Leute am Start sind. Nicht nur für Begeisterung sorgt die Ankunft von Paulina und Tommy. „Muss jetzt nicht sein“, sagt Dilara, die nur zu einer halbherzigen Begrüßung aufgelegt ist.Von Menderes hat die Influencerin wiederum eine rundum positive Meinung: „Er ist ein Herzensmensch, der nach Gefühl geht. Er wird über seinen Schatten springen und das meistern“, sind sich Dilara und Roaya sicher.

Anzeige

Deckt Kim bei „Promis unter Palmen“ ihre eigene Lüge auf?



Anzeige

„Promis unter Palmen“ Folge 3: Deckt Kim hier ihre eigene Lüge auf?

Das erste Spiel im Wasser

Wie zu erwarten war, sorgt die Ankunft von Sandra und Tobi für Zündstoff. Paulina und Tommy können sich nicht dazu überwinden, Sandra Hallo zu sagen. Dann geht es auch schin ins kalte Nass: 20.000 Euro stehen auf dem Spiel! Den Anfang machen Menderes und Rainer, welche die meisten Fragen richtig beantworten können. Beide konnten für die Gruppe insgesamt 1.500 Euro sichern und hatten keine finanziellen Verluste. Auch Tobi und Sandra konnten die meisten Fragen richtig beantworten – auch dieses Couple sichert 1.500 Euro für die Gruppe. Auch Dilara kann das Geld verteidigen und sichert der Gruppe 2.000 Euro. Das erste Pärchen, das nicht siegreich ist und 2.000 Euro einbüßt, heißt Iris und Stefan.

Anzeige

Auch Gigi und Luciano schaffen es nicht, sodass 3.000 Euro futsch sind. Obwohl Paulina und Tommy vier Scheiben stehen lassen, kann die Powerfrau alle Scheiben bei ihrem Sprung abwerfen und ihre stolze Summe von 3.000 Euro verteidigen. Zuletzt sind Marcell und Julian dran, die 7.000 Euro verzocken. Das bittere Ergebnis lautet, dass 12.000 Euro verloren sind.

Hochspannende Nominierungen und ein Exit-Game

Danach gibt es auch schon die erste Nominierung. Die beiden Paare mit den meisten Stimmen müssen in eine Exit-Challenge. Den Anfang machen Iris und Stefan, die Sandra und Tobi nominieren. Menderes und Rainer nominieren Stefan und Iris, da letztere gesundheitlich angeschlagen ist. Gigi und sein Onkel vergeben ihre Stimme an Menderes und Rainer. Danach vergeben Dilara und Roaya ihre Stimme an Tommy und Paulina. Da Sandra und Tobi Menderes und Rainer nominieren, bleiben nur noch Marcell und Julian übrig. Die entscheiden sich für Tommy und Paulina. Am Ende gibt es einen Gleichstand zwischen den Pärchen Sandra-Tobi und Menderes-Rainer. Da Tommy und Paulina die meisten Stimmen bekommen haben, dürfen sie entscheiden, welches der beiden Paare ihnen in die Exit-Challenge folgt. Für wen werden sie sich entscheiden?



Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.