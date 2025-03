„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus nach Folge 2?

Nach drei Jahren Pause ist die „Couple Challenge“ zurück. Hier erfahrt ihr, was in der aktuellen Folge passiert und welche Paare die Spiele gewinnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Couple Challenge“: Wer ist raus?

Diese Paare mussten die „Couple Challenge“ bereits verlassen:

Folge 1: –

Folge 2: Paulina & Tommy, Iris & Stefan



Anzeige

Was passiert in „Couple Challenge“ Folge 2?

Zwei Paare müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten

In der zweiten Folge der „Couple Challenge“ geht es für die Paare Tommy und Paulina sowie Sandra und Tobi um alles! Sie haben bei der ersten Nominierung die meisten Stimmen erhalten und müssen sich in einer Exit-Challenge beweisen. Dabei ist vor allem Köpfen und Geschick gefragt. Die Paare müssen Fragen richtig beantworten und die dazugehörigen schwarzen „Wassertropfen“ zum Platzen bringen.

Anzeige

Nach insgesamt 5 Fragen haben Sandra und Tobi klar die Nase vor. Sie drücken zuerst auf den Buzzer und können das Spiel für sich entscheiden. Bitter für Paulina und Tommy, die nach nur einer Folge frühzeitig die Heimreise antreten müssen. Derweil finden die anderen Bewohner nach ihrem Abschied heraus, dass das Paar die Dusche manipuliert hat und für das durchweg kalte Wasser verantwortlich war.



Anzeige

Ein weiteres Paar muss die Notbremse ziehen

Danach kommt es zu einer Entwicklung, mit der wirklich niemand gerechnet hat: Nach ihrem schmerzhaften Aufprall aufs Wasser während der ersten Challenge muss sich Iris Klein aufgrund von anhaltenden Schmerzen nachträglich ins Krankenhaus begeben. Bei ihrer Rückkehr trommelt sie alle zusammen und verkündet eine erschreckende Nachricht: Aufgrund einer Thorax-Prellung müssen sie und ihr Partner Stefan das Format verlassen. „Ich hatte bis zuletzt Hoffnung, aber meine Ärzte haben es befohlen. Und eine Thorax-Prellung ist sehr schmerzhaft“, führt Iris aus.

Jackpot schrumpft nach nächster Team-Challenge

Danach steht die nächste Team-Challenge an: Hierbei müssen die Paare Würfel ins Wasser bringen und diese zu einem Turm verbinden. Sie schaffen es, zwei gelbe Reihen übereinanderzustapeln, wodurch bereits 10.000 Euro gerettet werden können. Am Ende können sie auch die orangene Reihe komplettieren und behalten somit 20.000 Euro im Jackpot. Da sie die vierte Reihe jedoch nicht fertigstellen konnten, steht dennoch ein erheblicher Verlust von 10.000 Euro fest, wodurch der Jackpot auf 78.000 Euro schrumpft.



Anzeige

Was ist das Konzept der „Couple Challenge“?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ treten insgesamt sieben Paare in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an – alle verfolgen das Ziel, als Sieger der Show hervorzugehen und das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken. Allerdings hängen Glück und Unglück hier dicht zusammen, denn Fehler im Spiel wirken sich negativ aus und verringern die Gewinnsumme.

Anders als in anderen Formaten bestehen die Teilnehmer der „Couple Challenge“ nicht nur aus Pärchen – auch Freunde und andere Duo-Konstellationen sind zugelassen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.