„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus nach Folge 3?

Nach drei Jahren Pause ist die „Couple Challenge“ zurück. Hier erfahrt ihr, was in der aktuellen Folge passiert und welche Paare die Spiele gewinnen.

„Couple Challenge“: Wer ist raus?

Diese Paare mussten die „Couple Challenge“ bereits verlassen:

Folge 1: –

Folge 2: Paulina & Tommy, Iris & Stefan



Folge 3: Gigi & Luciano

Was passiert in „Couple Challenge“ Folge 3?

Unerwartete Rückkehrer

In der dritten Folge der „Couple Challenge“ gibt es eine unerwartete Wendung: Tommy und Paulina sind zurück! Der Grund dafür ist offensichtlich: Mit dem Auszug von Iris und Stefan rückt das zuvor ausgeschiedene Paar wieder ins Spiel. Doch die Rückkehr hat einen bitteren Beigeschmack, denn Tommy und Paulina haben sich mit ihrem Abgang bei fast allen Teilnehmern unbeliebt gemacht. Besonders bei Sandra fließen die Tränen, als sie ihrem Ex erneut gegenübersteht. Wie wird sich diese explosive Situation auf die Dynamik der Gruppe auswirken?



Überraschende Nominierungen

Währenddessen eskaliert die Situation im Camp, als die ersten Allianzen geschmiedet werden. Die große Frage bleibt: Welche Paare werden nominiert und müssen sich der Exit-Challenge stellen? Besonders Dilara geht strategisch vor und versucht, andere dazu zu bewegen, ihre Nominierungsvorschläge zu übernehmen. Wird die bevorstehende Nominierung zur echten Zerreißprobe für die Gruppe?



Dann stehen auch schon die ersten Nominierungen auf der Agenda. Den Anfang machen Marcell und Julian, die sich für Tommy und Paulina entscheiden. Überraschend wählen Dilara und Roaya Gigi und Luciano aus. Doch die beiden revanchieren sich prompt und nominieren ihrerseits Dilara und Roaya. Als nächstes sind Tommy und Paulina an der Reihe, die natürlich Sandra und Tobi ins Rennen schicken. Doch dann kommt es zu einer unerwarteten Wendung: Tobi und Sandra nominieren nicht etwa Tommy und Paulina, sondern setzen auf Dilara und Roaya! Damit müssen Dilara und Roaya in einer Exit-Challenge gegen Gigi und Luciano antreten. Wie wird dieser Wettkampf ausgehen?

Die Aufgabe klingt simpel: Die Paare müssen in Schwimmanzügen in ein Planschbecken springen und diese mit Wasser vollsaugen. Dieses Wasser gilt es dann in einen Behälter zu füllen – allerdings ohne die Hände zu benutzen, denn deren Einsatz wird mit Strafminuten bestraft. Leider haben Gigi und Luciano gegen diese Regel verstoßen und müssen sich nun mit Strafsekunden herumschlagen, weshalb sie das Spiel schlussendlich verlieren. „Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht“, kommentiert Luciano nach dem Ausscheiden, während Gigi bereits Pläne schmiedet, nach seinem Exit nach Mallorca zu fliegen.

Was ist das Konzept der „Couple Challenge“?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ treten insgesamt sieben Paare in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an – alle verfolgen das Ziel, als Sieger der Show hervorzugehen und das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken. Allerdings hängen Glück und Unglück hier dicht zusammen, denn Fehler im Spiel wirken sich negativ aus und verringern die Gewinnsumme.

Anders als in anderen Formaten bestehen die Teilnehmer der „Couple Challenge“ nicht nur aus Pärchen – auch Freunde und andere Duo-Konstellationen sind zugelassen.

