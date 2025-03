„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus nach Folge 4?

Nach drei Jahren Pause ist die „Couple Challenge“ zurück. Hier erfahrt ihr, was in der aktuellen Folge passiert und welche Paare die Spiele gewinnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Couple Challenge“: Wer ist raus?

Diese Paare mussten die „Couple Challenge“ bereits verlassen:

Folge 1: –

Folge 2: Paulina & Tommy, Iris & Stefan



Folge 3: Gigi & Luciano

Folge 4: –

Anzeige

Was passiert in „Couple Challenge“ Folge 4?

Der Streit geht weiter

In der vierten Folge der „Couple Challenge“ brodelt es gewaltig. Die Spannungen zwischen den Couples sind auf einem Höhepunkt angekommen, und die Fronten sind klar verhärtet. Zu allem Überfluss haben sich verschiedene Lager gebildet, die sich gegenseitig nicht mehr ausstehen können. Doch überraschenderweise scheint der Konflikt zwischen Sandra und Tobi sowie Paulina und Tommy langsam abzunehmen. „Vielleicht ergibt sich ein Gespräch“, mutmaßt Paulina, die allmählich einen Schlussstrich unter den Streit mit Sandra ziehen möchte.

Anzeige

Challenge in schwindelerregender Höhe

In der nächsten Challenge dreht sich alles darum, eine beachtliche Summe Geld zu verteidigen. In schwindelerregender Höhe müssen einige Teilnehmer auf einer Zipline gleiten, während andere auf dem See paddeln. Auf ihren Köpfen haben die Partner entweder einen großen oder kleinen Korb, in dem mindestens einer von fünf Bällen landen muss. Den Anfang machen Julian und Marcell, die mit Bravour 4.000 Euro erfolgreich verteidigen können.

Anzeige

Doch dann läuft es für Dilara nicht nach Plan, und sie verliert 6.000 Euro. Besser macht es Menderes, der gemeinsam mit Rainer 8.000 Euro sichern kann. Leider ergeht es Tobi und Sandra ähnlich wie Dilara und Roaya: Sie scheitern und verspielen 10.000 Euro. Auch für Tommy und Paulina sieht es düster aus – die beiden können die 12.000 Euro ebenfalls nicht verteidigen.

Überraschende Wendung vor der nächsten Nominierung

Am Abend erwartet die Couples eine aufregende Überraschung: Die Paare haben die Möglichkeit, sich vor der bevorstehenden Nominierung mit einem Betrag ihrer Wahl zu schützen. Das höchste Gebot gewinnt und wird vom Jackpot abgezogen, was die Situation umso spannender macht. Bei der Nominierung hat jedes Paar diesmal zwei Stimmen, was die Dynamik zusätzlich anheizt. Die meisten Stimmen erhalten Sandra und Tobi sowie Paulina und Tommy. Doch bleibt die Frage im Raum: Hat eines dieser beiden Paare das verlockende Angebot angenommen und sich damit einen Nominierungsschutz erkauft?



Anzeige

Was ist das Konzept der „Couple Challenge“?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ treten insgesamt sieben Paare in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an – alle verfolgen das Ziel, als Sieger der Show hervorzugehen und das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken. Allerdings hängen Glück und Unglück hier dicht zusammen, denn Fehler im Spiel wirken sich negativ aus und verringern die Gewinnsumme.

Anders als in anderen Formaten bestehen die Teilnehmer der „Couple Challenge“ nicht nur aus Pärchen – auch Freunde und andere Duo-Konstellationen sind zugelassen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.