„Couple Challenge“ 2025: Wer ist raus nach Folge 5?

Nach drei Jahren Pause ist die „Couple Challenge“ zurück. Hier erfahrt ihr, was in der aktuellen Folge passiert und welche Paare die Spiele gewinnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Couple Challenge“: Wer ist raus?

Diese Paare mussten die „Couple Challenge“ bereits verlassen:

Folge 1: –

Folge 2: Paulina & Tommy, Iris & Stefan



Folge 3: Gigi & Luciano

Folge 4: –

Folge 5: Julian & Marcell



Anzeige

Was passiert in „Couple Challenge“ Folge 5?

Ein unmoralisches Angebot

In der fünften Folge der „Couple Challenge“ nehmen Sandra und Tobi ein verlockendes, aber unmoralisches Angebot an. Für stolze 11.000 Euro sichern sie sich einen Nominierungsschutz – sehr zur Empörung ihrer Mitspieler. Da die beiden nun nicht mehr nominiert werden können, müssen Julian und Marcell sowie Tommy und Paulina in der Exit-Challenge antreten. Hier wartet eine knifflige Denkaufgabe auf die Paare, die Paulina und Tommy am schnellsten meistern. Das bedeutet für Marcell und Julian, dass sie ihre Koffer packen müssen. Trotz der angespannten Situation zwischen Sandra und Julian gelingt es ihnen, sich respektvoll voneinander zu verabschieden.

Anzeige

Überraschende Aussprache zwischen Sandra und Paulina

Eine unerwartete Wendung nimmt die Situation mit einer Aussprache zwischen Paulina und Sandra. „Es sollte nie so rüberkommen, dass ich euch was Schlechtes wünsche“, erklärt Sandra ehrlich, während Paulina sich für ihr Verhalten entschuldigt. Diese ehrlichen Worte schaffen eine neue Basis zwischen den beiden.

Anzeige

Am nächsten Morgen steht bereits die nächste Teamchallenge auf dem Programm, und diesmal gibt es einen besonderen Twist: Die Couples können ausnahmsweise nicht verlieren, sondern nur gewinnen! Die Vorfreude ist groß, und alle sind gespannt, welche Überraschungen diese Challenge bereithält.



Couples hängen in den Seilen

Die Herausforderung gestaltet sich wie folgt: Ein Partner hängt an einem Seil über dem Wasser, während der andere Fragen beantworten muss. Sollte einer der Partner ins Wasser fallen, ist der andere aus dem Spiel. Rainer hat als Erster Schwierigkeiten und verliert schnell die Puste, was dazu führt, dass er ins Wasser plumpst und Menderes nicht mehr mitraten kann.

Die restlichen Paare halten jedoch tapfer durch, und am Ende dürfen sich Sandra, Paulina und Dilara über einen beeindruckenden Gewinn von 28.000 Euro freuen. Doch das ist noch nicht alles: Am Abend erwartet die Couples ein opulentes Festmahl mit köstlichen Burgern und erlesenen Weinen. Die Freude über das leckere Essen währt jedoch nur kurz, denn zwei weitere Briefe bringen Unruhe ins Camp. Die Couples stehen vor der schwierigen Aufgabe, untereinander zu entscheiden, welches Paar in die nächste Exit-Challenge muss.

Anzeige

Dilara und Roaya finden schnell eine Einigung mit Rainer und Menderes, doch bei Sandra und Tobi sowie Paulina und Tommy zieht sich die Entscheidungsfindung in die Länge. Letztendlich setzen Sandra und Tobi auf Fairness und beschließen, sich der Herausforderung zu stellen, indem sie in die Exit-Challenge gehen.



Was ist das Konzept der „Couple Challenge“?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ treten insgesamt sieben Paare in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an – alle verfolgen das Ziel, als Sieger der Show hervorzugehen und das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken. Allerdings hängen Glück und Unglück hier dicht zusammen, denn Fehler im Spiel wirken sich negativ aus und verringern die Gewinnsumme.

Anders als in anderen Formaten bestehen die Teilnehmer der „Couple Challenge“ nicht nur aus Pärchen – auch Freunde und andere Duo-Konstellationen sind zugelassen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.