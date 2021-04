Seit Anfang März sind Covid-19 Antigen-Tests für den Einzelhandel und Online-Handel zugelassen. Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests ist weiterhin hoch, doch die Verfügbarkeit hat sich deutlich verbessert. Wir sagen euch, wo ihr Antigen-Schnelltests günstig bekommt und welche Shops eine schnelle Lieferung garantieren.

Lidl Facts

Covid-19 Antigen-Schnelltests kaufen: Angebote im Überblick

Bilderstrecke starten (27 Bilder) 26 Fabrikverkäufe und Outlets, bei denen du so richtig Geld sparst

Corona-Schnelltest bei Aldi & Lidl

Zunächst begannen Aldi und Lidl mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests. Mittlerweile haben viele andere Händler und Online-Apotheken Antigen-Selbsttests im Angebot. Die Preise liegen größtenteils bei 5 bis 8 Euro pro Stück. Wir listen für euch nun einige Shops und Anbieter der SARS-CoV-2 Antigen-Tests auf.

5er Set Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Antigen-Selbsttests in Online-Apotheken

Aponeo bietet in seinem Online-Shop folgende Corona-Schnelltests an:

Corona-Schnelltests bei Aponeo ansehen

SARS-CoV-2 Antigen-Tests bei Sanicare:

Apo-Discounter bietet folgende Corona-Schnelltests an:

Die Online-Apotheke Meddax24 bietet folgende Corona-Selbsttests an:

Corona-Schnelltest bei Meddax24 ansehen

Corona-Schnelltests in Drogerien

Im Online-Shop der Drogeriekette Rossmann gibt es seit Kurzem ebenfalls einen Corona-Schnelltest:

Der Konkurrent DM hat ebenfalls mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests begonnen, sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen der Drogeriemarktkette.

Die Parfümerie Douglas verkauft im hauseigenen Online-Shop verschiedene Corona-Schnelltests (pro Person dürfen nur 5 Exemplare des Produkts gekauft werden). Die jeweilige Test-Packung kann in der nächsten Filiale in eurer Stadt reserviert und noch am selben Tag dort abgeholt werden, der Schnelltest liegt zwei Tage lang zur Abholung bereit:

Corona Antigen-Schnelltest von AMP in der 10er Packung für 64,99 Euro (Stückpreis 6,50 Euro ).

in der 10er Packung für 64,99 Euro (Stückpreis ). Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests von Aesku in der 5er Packung für 32,99 Euro (Stückpreis 6,60 Euro ).

von Aesku in der 5er Packung für 32,99 Euro (Stückpreis ). Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson für 7,99 Euro pro Stück.

Corona-Schnelltests bei Amazon, Galeria Kaufhof & weiteren Online-Shops

Amazon bietet ab sofort Corona-Schnelltests an:

Auch Galeria Kaufhof bietet Corona-Schnelltests an.

Schnelltest der Firma Hotgen für 5,99 Euro pro Stück. Die Mindestbestellmenge sind 5 Packungen für 29,95 Euro.

Corona-Antigentests bei Weltbild:

Hotgen Antigen-Schnelltest Sars-CoV-2-Antigentes 1er Packung für 7,99 Euro. Ab einer Bestellung von 4 Stück sinkt der Preis auf 6,99 Euro pro Test.

Sogar Notebooksbilliger, Elektronik-Fachmarkt für PC, Laptops und Hardware aller Art, bietet Corona-Schnelltests an.

Clungene Covid-19 Antigen Rapid Test in der 5er Packung für 24,99 Euro (Stückpreis 5 Euro).

Notebooksbilliger verkauft auch FFP2-Masken der Firma Amec. Die 50-Stück-Packung kostet 49,99 Euro. Wo ihr sonst noch günstig FFP2-Masken kaufen könnt, lest ihr hier.

Der Corona-Antigen-Selbsttest: Anwendung und Vorteile

Die sogenannten „SARS-CoV-2 Antigen Nasen-Selbsttests“ sind für die Eigenanwendung für zu Hause zugelassen und werden mit Hilfe eines Nasen-Abstrichs selbst durchgeführt. Der Vorteil des Corona-Selbsttests ist seine Schnelligkeit, euch liegt bereits nach 15-20 Minuten ein Ergebnis vor. Wir haben für euch zusätzlich ein Video mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung von „Zeit Online“ hochgeladen, hier wird die Handhabung noch einmal im Detail erklärt.

Corona-Schnelltest bei Lidl ansehen

Die Bundesregierung hat den Verkauf von Corona-Schnelltests im Einzelhandel erlaubt, weil somit die dritte Welle abgeschwächt werden soll, beziehungsweise kann der Einzelne das Risiko für sich und andere Personen vermindern. Ihr müsst dennoch die Corona-Vorgaben in eurem jeweiligen Bundesland einhalten und auf Abstandsregeln achten und Masken tragen, nur so kann der Pandemie Einhalt geboten werden.

25 Jahre Amazon: Wie gut kennst du das Geburtstagskind? © Lukassek/iStock Frage 1 von 21 Wie heißt der Gründer und CEO von Amazon? Jeff Bezos

Mark Zuckerberg

Tim Cook

Bill Gates Antworten

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.