SARS-CoV-2 Antigen-Tests sind seit Anfang März für den Einzelhandel und Online-Handel zugelassen. Der Ansturm auf die Corona-Selbsttests hat seither nicht merklich nachgelassen, es gibt aber ständig wechselnde Angebote im Online-Handel, Supermärkten und Drogerien. Wir sagen euch, wo ihr Corona-Nasen-Schnelltests günstig bekommt und welche Shops eine schnelle Lieferung garantieren.

BOSON Corona Schnelltest (Selbsttest) - 5 Stück

Originalartikel (aktualisiert 25.03.2021):

Zunächst begannen Aldi und Lidl mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests. Viele andere Online-Shops und Online-Apotheken haben ebenfalls mit dem Verkauf begonnen, wir listen für euch nun einige Online-Händler und Anbieter der „SARS-CoV-2 Antigen-Tests“ auf.

Boson Corona-Schnelltest bei Amazon - 5 Stück

Corona-Schnelltest bei Online-Apotheken: Ab sofort verfügbare SARS-CoV-2 Antigen-Tests

Die Parfümerie Douglas verkauft im hauseigenen Onlineshop verschiedene Corona-Schnelltests ( pro Person dürfen nur 5 Exemplare des Produkts gekauft werden):

Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests von Aseku in der 5-er Packung für 34,99 Euro (Stückpreis 6,99 Euro). Sofort verfügbar.

von Aseku in der 5-er Packung für (Stückpreis 6,99 Euro). Sofort verfügbar. Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson für 7,99 Euro (Stückpreis 1x). Sofort verfügbar.

von Boson für (Stückpreis 1x). Sofort verfügbar. Corona Antigen-Schnelltest von AMP in der 10er Packung für 64,99 Euro (Stückpreis 6,50 Euro). Die Packung kann in der nächsten Filiale in eurer Stadt reserviert werden und kann noch am selben Tag abgeholt werden, der Schnelltest liegt zwei Tage lang zur Abholung bereit.

Aponeo bietet in seinem Online-Shop folgende Corona-Schnelltests an:

Corona-Schnelltests bei Aponeo ansehen

SARS-CoV-2 Antigen-Tests von bei Sanicare:

Corona-Schnelltest von Roche in der 25-er Packung für 193,38 Euro. (Stückpreis 7,74 Euro) Auf Grund der hohen Nachfrage verlängert sich die Lieferzeit auf 7-10 Werktagen.

Corona-Schnelltest bei Sanicare ansehen

Pharmeo bietet euch das dasselbe Angebot wie Aponeo:

Covid-19-Selbstest von Novel in der 10er Packung für 49,90 Euro (Stückpreis 4,99 Euro) oder in der 40er Packung für 329 Euro (Zurzeit nicht verfügbar) (Lieferzeit 1-2 Wochen).

in der (Stückpreis 4,99 Euro) oder in der (Lieferzeit 1-2 Wochen). Corona-Antigen-Selbsttest der Firma Roche , mit 25 Selbsttests für 239 Euro (Stückpreis 9,56 Euro) . (Zurzeit nicht verfügbar)

, mit (Stückpreis 9,56 Euro) Corona-Schnelltest der Firma Boson in der 20er Packung für 159 Euro (Stückpreis 7,95 Euro). Sofort verfügbar.

Corona-Schnelltests bei Pharmeo ansehen

Apo-Discounter bietet folgende Corona-Schnelltests an:

Nadal Covid19-Antigen-Schnelltest in der 20er Packung für 169,99 Euro (Sparpreis). Der Schnelltest ist zurzeit bei APO-Discounter im Angebot, bislang kostete der Test 180 Euro. Ihr spart also 10,01 Euro. ( Im Moment nicht lieferbar)

Der Schnelltest ist zurzeit bei APO-Discounter im Angebot, bislang kostete der Test 180 Euro. VivaDiag Covid-19 Antigen Nasentest in der 25er Packung für 179 Euro (Stückpreis 7,16 Euro). Auf Lager.

Corona-Schnelltests bei Apo-Discounter ansehen

Die Online-Apotheke Meddax24 bietet folgenden Corona-Selbsttest an:

Corona-Schnelltest jetzt bei Meddax24 ansehen

Covid-19-Schnelltests bei Amazon - in Supermärkten, Kaufhäusern und Online-Shops: Ab sofort verfügbar

Amazon bietet ab sofort Corona-Schnelltests an:

Boson Corona-Schnelltest bei Amazon - 5 Stück

Corona-Schnelltest der Firma Boson in der 5er Packung für 21,99 Euro (Stückpreis 4,40 Euro).

in der (Stückpreis 4,40 Euro). Boson SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest in der Einzelpackung für 4,95 Euro Stückpreis.

Auch Galeria Kaufhof bietet in kürze Corona-Schnelltests an.

Bei Galeria Kaufhof gibt es den Schnelltest der Firma Hotgen für 5,99 Euro das Stück. Die Mindestbestellmenge sind 5-Packungen für 29,95 Euro. Der Test ist erst ab dem 6. April 2021 lieferbar.

Aldi (Nord & Süd) verkauft Corona-Schnelltests direkt in den Filialen des Discounters, vielerorts waren die Bestände bereits am Samstag vergriffen. Aldi verkauft den Schnelltest der Firma Aesku, die Kosten für eine 5er Packung belaufen sich auf 25 Euro.

Lidl bietet einen Schnelltest im Online-Shop an und das schon seit dem 6. März. Die Corona-Antigentests könnt ihr aber nur vorbestellen, eine genaue Lieferzeit gibt Lidl nicht an.

Lidl verkauft den Corona-Schnelltest der Firma Boson, die Packung enthält 5 Antigentests für 21,99 Euro (Stückpreis 4,40 Euro), damit hat Lidl das bisher günstigste Angebot im Vergleich zur Konkurrenz. (Demnächst wieder bestellbar)

Corona-Schnelltest bei Lidl ansehen

Sogar Notebooksbilliger, Elektronik-Fachmarkt für PC, Laptops und Hardware aller Art, bietet Corona-Schnelltests an.

Corona-Schnelltest bei NBB ansehen

Notebooksbilliger hat sogar FFP2-Masken der Firma Amec im Angebot, die Masken sind noch bis zum 14.03.21 reduziert. Die 50-Stück Packung kostet jetzt 39,92 Euro (statt 49,99 Euro, ihr spart also 10,07 Euro). Wo ihr sonst noch günstig FFP2-Masken kaufen könnt, lest ihr hier.

Die Lebensmitteleinzelhändler Rewe und Kaufland, werden ab dem 15.03.21 ebenfalls Corona-Schnellest anbieten. Im Onlineshop von Real (+Kaufland) sind gleich mehrere Schnelltests im Angebot, Corona-Schnelltests der Firmen XIAMEN Boson, Beijing Hotgen, Lyher und Siemens.

Corona-Schnelltests in Drogerien

Der Drogeriemarkt Rossmann hatte bereits am 10.03.21 einen Schnelltest im Angebot, welcher aber in kürzester Zeit ausverkauft war. Rossmann kann aber noch nicht sagen, wann die Bestände wieder aufgefüllt werden oder wann der Verkauf in den Filialen beginnen soll. Im Online-Shop gibt es seit Kurzem ebenfalls einen Corona-Schnelltest:

Corona-Schnelltest bei Rossmann ansehen

Der Konkurrent DM will am 12.03.21 mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests beginnen, sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen der Drogeriemarktkette. Die Geschäftsführung will den Verkauf begrenzen, die Tests werden stückweise verkauft, maximal dürfen pro Kunde nur 5 Schnelltests gekauft werden.

Bei DM wird der Boson Corona-Schnelltest verkauft. Stückpreis: 4,95 Euro. Online zurzeit nicht lieferbar.

Corona-Schnelltest bei DM ansehen

Der Corona-Antigen-Selbsttest: Anwendung und Vorteile

Die sogenannten „SARS-CoV-2 Antigen Nasen-Selbsttests“ sind für die Eigenanwendung für zu Hause zugelassen und werden mit Hilfe eines Nasen-Abstrichs selbst durchgeführt. Der Vorteil des Corona-Selbsttests ist seine Schnelligkeit, euch liegt bereits nach 15-20 Minuten ein Ergebnis vor. Wir haben für euch zusätzlich ein Video mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung von „Zeit-Online“ hochgeladen, hier wird die Handhabung noch einmal im Detail erklärt.

Die Bundesregierung hat den Verkauf von Corona-Schnelltests im Einzelhandel erlaubt, weil somit eine dritte Welle abgedämpft werden kann, beziehungsweise kann der Einzelne das Risiko für sich und andere Personen vermindern. Ihr müsst dennoch die Corona-Vorgaben in eurem jeweiligen Bundesland einhalten und auf Abstandsregeln achten und Masken tragen, nur so kann der Pandemie Einhalt geboten werden.