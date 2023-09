Crash: Günstige Tarife im Telekom- & Vodafone-Netz mit bis zu 30 GB

Wer auf der Suche nach einem bezahlbaren Handytarif im Telekom- oder Vodafone-Netz ist, sollte sich das aktuelle Angebot bei Crash ansehen. Die Klarmobil-Marke verlangt für eine Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB Datenvolumen zum Beispiel nur 7,99 Euro im Monat.

Handytarife ab 4,99 € im Monat bei Crash

Die Klarmobil-Marke Crash steht für günstige SIM-only-Tarife im Telekom- und Vodafone-Netz (Angebot bei Crash ansehen). Für beispielsweise 14,99 Euro im Monat bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat samt 30 GB Datenvolumen. Wem 15 GB ausreichen, der zahlt sogar nur 7,99 Euro. Für besonders sparsame Nutzer, die sowohl wenig telefonieren als auch surfen, gibt es darüber hinaus noch einen Minuten-Tarif im besten Netz Deutschlands, der immerhin 2 GB beinhaltet. EU-Roaming ist immer mit dabei, sodass ihr das Datenvolumen auch im Urlaub verbrauchen könnt. Der Anschlusspreis entfällt, allerdings haben alle Tarif-Optionen eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Minuten-Tarif 2 GB ab 4,99 € Allnet-Flat 15 GB ab 9,99 € Allnet-Flat 30 GB ab 14,99 € Tarif-Details Preis pro Monat 4,99 Euro 7,99 Euro 14,99 Euro Anschlusspreis 0 Euro 0 Euro 0 Euro Netz Telekom Vodafone Vodafone Datenvolumen 2 GB LTE (max. 25 MBit/s) 15 GB LTE (max. 50 MBit/s) 30 GB LTE (max. 50 MBit/s) Telefonie & SMS 100 Frei-Minuten & 100 Frei-SMS Flat Flat EU-Roaming inklusive inklusive inklusive Mindestlaufzeit 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist Weitere Vorteile eSIM, VoLTE & WiFi-Call fähig, flexibler Vertragsbeginn möglich eSIM, VoLTE & WiFi-Call fähig, flexibler Vertragsbeginn möglich eSIM, VoLTE & WiFi-Call fähig, flexibler Vertragsbeginn möglich Verfügbar bei Crash 4,99 € Crash 9,99 € Crash 14,99 €

Achtung: Das solltet ihr in jedem Fall beachten, bevor ihr einen neuen Handytarif abschließt:

Neuer Handyvertrag? Diese Fehler vermeiden! Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich das Angebot von Crash-Tarife?

Das Angebot von Crash lohnt sich für alle, die nicht zu viel für einen Handyvertrag bezahlen möchten, aber trotzdem ein auch im ländlichen Raum gut ausgebautes Netz mit genug LTE-Datenvolumen nutzen wollen. Ihr bekommt hier ein Rundum-sorglos-Paket im Vodafone-Netz ab bereits 7,99 Euro im Monat. Wenig-Surfer sowie -Telefonierer haben zudem die Möglichkeit, auf den mit 4,99 Euro im Monat besonders günstigen Minuten-Tarif im Telekom-Netz auszuweichen.

Der einzige Nachteil ist die maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s, die ihr im LTE-Netz nutzen könnt. Das sollte in den meisten Fällen ausreichen, ist aber natürlich nicht ganz so schnell, wie das 5G-Netz in originalen Telekom- oder Vodafone-Tarifen. Dafür zahlt ihr bei Crash allerdings auch nur einen Bruchteil und könnt trotzdem das beste deutsche Netz nutzen. Als kleinen Bonus gibt es noch zu sagen, dass VoLTE und eSIM inklusive sind.

Angebot verpasst? Nutzt unseren Tarif-Vergleichsrechner oder lest hier weiter:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.