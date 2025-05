„Criminal Minds“ Staffel 18: Deutsche Fans müssen sich gedulden

„Criminal Minds: Evolution“ erfreut sich großer Beliebtheit! Während die 18. Staffel in den USA schon läuft, müssen sich deutschen Zuschauer noch gedulden.

Das Comeback von „Criminal Minds“

Die Mitglieder des „Criminal Minds“-Teams tauchen regelmäßig in die Gedankenwelt von Verbrechern und Serienmördern ein, um sie zur Strecke zu bringen. Dabei setzt die Behavioral Analysis Unit (BAU) auf Profiling-Techniken, um die Täter zu überführen. Die Krimi-Serie begleitet die FBI-Agenten des BAU-Teams bei immer neuen und fesselnden Fällen. Nachdem die Serie im Jahr 2020 mit der 15. Staffel zunächst abgeschlossen wurde, kehrte sie 2022 unter dem Titel „Criminal Minds: Evolution“ zurück.

In Deutschland wird die 17. Staffel seit dem 6. November 2024 auf Disney+ ausgestrahlt. In den USA geht es bereits mit Staffel 18 weiter, doch deutschen Zuschauer müssen sich noch etwas gedulden. Wann die 18. Staffel hierzulande verfügbar sein wird und welche spannenden Entwicklungen euch darin erwarten, erfahrt ihr bei uns.

Start der 18. Staffel von „Criminal Minds“ in den USA

Das Reboot von „Criminal Minds“ erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb bereits vor dem Start der 17. Staffel im Juni 2024 die nächste Staffel bestätigt wurde (via TVLine). Viele bekannte Gesichter, die das Team von „Criminal Minds: Evolution“ in den vergangenen beiden Staffeln prägten, kehren zurück, wie Set-Fotos des offiziellen „Criminal Minds“-Accounts belegen:

Die 18. Staffel war seit August 2024 offiziell in Produktion – ein erfreuliches Signal für Fans, da die Dreharbeiten kurz nach der Veröffentlichung der vorherigen Staffel wieder aufgenommen wurden. Offenbar war es dem neuen Heimatsender Paramount+ ein Anliegen, möglichst schnell weitere Episoden bereitzustellen. Am 8. Mai 2025 wurde die neue Staffel schließlich auf Paramount+ veröffentlicht. Vorerst aber nur in den USA.

Start der 18. Staffel in Deutschland

Es ist anzunehmen, dass die 18. Staffel von „Criminal Minds“ ebenfalls erst mit Verzögerung in Deutschland verfügbar sein wird. Staffel 17 wurde hierzulande fünf Monate nach der Veröffentlichung in den USA auf Disney+ bereitgestellt. Im Free-TV bei Sat.1 dauerte es sogar neun Monate länger. Wahrscheinlich wird sich dieses Muster bei der kommenden Staffel wiederholen, sodass ihr mit einem möglichen Start auf Disney+ im Oktober 2025 rechnen könnt.

Ihr habt „Criminal Minds: Evolution“ noch nicht gesehen und wisst nicht, was euch erwartet? Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch mit ihrem Video einen ersten Einblick in das Reboot.

Der Unterschied zwischen „Criminal Minds“ und „Criminal Minds: Evolution“

Im Grunde handelt es sich bei „Criminal Minds“ und „Criminal Minds: Evolution“ um dieselbe Serie. „Criminal Minds“ lief von 2005 bis 2020 und brachte es auf 15 Staffeln, die beim US-Sender CBS ausgestrahlt wurden. Die Episoden, die nach diesem Zeitraum produziert wurden, werden unter dem Namen „Criminal Minds: Evolution“ geführt und sind seitdem auf Paramount+ zu sehen.

Ein Großteil der Hauptfiguren bleibt bestehen, und viele Elemente wie die Sets, Charakterentwicklungen und die bisherigen Handlungsstränge wurden beibehalten. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist jedoch Dr. Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) da dieser Fanliebling im Reboot nicht mehr auftritt.

Da „Evolution“ im Wesentlichen als Neustart gilt, werden die neuen Folgen entweder als Staffeln 16, 17 und 18 der Originalserie oder als die ersten drei Staffeln der neuen „Evolution“-Ära bezeichnet.

Das ist über die 18. Staffel bekannt

+++ Achtung, Spoiler-Warnung für die 17. Staffel von „Criminal Minds: Evolution“ +++

Fans der Serie können aufatmen: Alle beliebten Charaktere kehren zurück. Mit dabei sind wieder David Rossi (Joe Mantegna), Emily Prentiss (Paget Brewster), JJ Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Luke Alvez (Adam Rodriguez) und Tara Lewis (Aisha Tyler). Ebenso werden Elias Voit (Zach Gilford) und Tyler Green (Ryan-James Hatanaka) in der 18. Staffel erneut zu sehen sein.

Besonders spannend dürfte Voits Geschichte werden, da er am Ende der 17. Staffel im Gefängnis niedergestochen wurde. Sein Schicksal bleibt ungewiss, doch laut Showrunnerin Messer wird Voit die gesamte Staffel über eine Rolle spielen (via tvinsider).

Zudem erwartet die Fans ein neues Gesicht. Aimee Garcia, bekannt aus Serien wie „Lucifer“ und „Dexter“, übernimmt eine Rolle in Staffel 18. Sie wird Dr. Julia Ochoa verkörpern, die als eine der führenden Neuropsychiaterinnen der USA gilt (via Deadline).

Ihre Aufgabe wird es sein, einen Patienten mit einem schweren Gehirntrauma zu behandeln. Dabei verfolgt sie eine eher einfühlsame Herangehensweise, was zu Konflikten mit Alvez führt, der eine härtere Linie bevorzugt. Aktuell ist geplant, dass Julia Ochoa in mehreren Episoden der neuen Staffel auftauchen wird.