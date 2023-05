Crunchyroll bietet für seine Größe und Beliebtheit in der Anime-Community erstaunlich wenige Zahlungsmethoden an. Wie ihr einfach eine Guthabenkarte nutzt und welche Zahlungsarten Crunchyroll in Deutschland sonst anbietet, erfahrt ihr hier.

Guthabenkarte nutzen

Auch ohne PayPal-Konto oder Kreditkarte könnt ihr ein Crunchyroll-Abo abschließen. Hierfür müsst ihr euch einfach nur selbst mit einer Geschenkkarte für den Dienst „beschenken“. Die Verkäufer der Prepaid-Karten bieten dabei weitere Zahlungsmöglichkeiten als Crunchyroll selbst an. Der Gutscheincode wird per E-Mail zugesandt.

Anbieter

Aktuell gibt es die Prepaid-Karten offiziell bei den folgenden Anbietern:

Wert & Preis

Die Geschenkkarten geben euch Zugriff auf das gewöhnliche Premium-Abo „Fan“ von Crunchyroll, womit ihr alle Inhalte des Streamingdienstes werbefrei und in HD-Qualität sehen könnt. Die Karten gibt es dabei mit einer Dauer von:

1 Monat = 6,99 Euro

3 Monaten = 19,99 Euro (6,66 Euro pro Monat)

12 Monaten = 69,99 Euro (5,84 Euro pro Monat)

Wie einlösen?

Wenn ihr eine Geschenkkarte gekauft habt, erhaltet ihr einen Code per E-Mail. Wahlweise loggt ihr euch jetzt im Browser bei Crunchyroll mit eurem bestehenden Konto ein oder erstellt einen neuen Account. Geht auf die Webseite crunchyroll.com/redeem. Gebt hier euren Gutschein-Code aus der E-Mail in das entsprechende Feld ein und klickt abschließend auf den Button „Fortsetzen“.

Danach sollte eure Crunchyroll-Premium-Mitgliedschaft sofort aktiviert sein. Ein weiterer Vorteil der Prepaid-Karten: Sobald das Guthaben ausgelaufen ist, wird euer Account wieder auf die kostenlose Mitgliedschaft zurückgestuft, eine Kündigung ist nicht notwendig. Es gibt keine automatische Erneuerung des Abos.

Wenn ihr wieder die Vorteile der Premium-Mitgliedschaft nutzen wollt, könnt ihr einfach erneut eine Geschenkkarte kaufen und diese wie oben erklärt einlösen.

Wer die Kosten und Vorteile der verschiedenen Premium-Abos von Crunchyroll vergleichen möchte, sollte folgenden Artikel lesen:

Weitere Zahlungsmethoden

Der Anime-Streamingdienst unterstützt regulär aktuell nur zwei Zahlungsmethoden für das Abo. Die unterstützten Zahlungsarten sind folgende:

PayPal

Kreditkarte (Visa, MasterCard, American Express und Discover)

Von anderen Diensten unterstütze Zahlungsarten wie Sofortüberweisung, Giropay, Rechnung oder Lastschrift beziehungsweise Bankeinzug sucht man momentan leider vergebens. Wenn man weder PayPal noch Kreditkarte besitzt, muss man wie oben beschrieben auf die Guthabenkarte setzen.

