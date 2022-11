Am heutigen Cyber Monday drehen Amazon, MediaMarkt, Otto und weitere Händler nochmal richtig an der Rabattschraube und schicken den Black Friday 2022 damit in die Verlängerung. Wo ihr am meisten Rabatt bekommt, erfahrt ihr in unserer Aufstellung der absoluten Highlight-Angebote.

Reichlich Rabatte am Cyber Monday 2022

Amazon, aber auch Saturn und MediaMarkt versorgen euch auch am Cyber Monday kurz nach dem Black Friday mit erstklassigen Schnäppchen.

Wir haben uns die Aktionen ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind aktuell besonders günstig erhältlich (Quelle: idealo.de):

GIGA Top-10-Deals am Cyber Monday 2022

Smartphones & Tablets

Samsung Galaxy A53 (256 GB) Statt 509 Euro UVP: 5G-fähiges Samsung-Smartphone mit 6,5-Zoll-AMOLED-Display, 120 Hz, Triple-Kamera, Exynos 1280, 5.000 mAh Akku, 256 GB Speicher. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Samsung Galaxy S22 Ultra (8/128 GB) Statt 1.249 € UVP: Samsungs Smartphone-Flaggschiff und der legitime Nachfolger der Galaxy-Note-Reihe. Achtkern-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, S Pen im Gehäuse. Verschiedene Farben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Realme GT 2 Pro (256 GB) High-End-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, WQHD-AMOLED-Display mit 120 Hz, Schnelladefunktion. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:15 Uhr

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (64 GB) Statt 379 Euro UVP: 10,4-Zoll-Tablet mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. 2022 Edition mit Android 12. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:54 Uhr

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Statt 139 Euro UVP: Günstiges 10,1-Zoll-Tablet der Einsteigerklasse mit 32 GB Speicher, HD-Auflösung und Android-Betriebssystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:14 Uhr

Smartwatches

Apple Watch SE (1. Gen, GPS, 40 mm) Statt 279,99 Euro UVP: Smartwatch mit Sportarmband, diversen Fitnessfunktionen und Herzfrequenzmesser. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 21:49 Uhr

Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) Statt 459 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminiumgehäuse, Always-On Retina Display und Sportarmband. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:23 Uhr

Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) Statt 219 Euro: Smartwatch mit 1,4-Zoll-Display, Wear OS by Google, Aluminium Gehäuse, GPS, Akkulaufzeit bis 40 Stunden, NFC, Staub- & Spritzwassergeschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Fitbit Versa 3 Statt 229,95 Euro UVP: Gesundheits- und Fitness-Smartwatch mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft, GPS, Tagesform-Index und bis zu 6+ Tage Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 22:06 Uhr

Fitbit Versa 4 Statt 229,95 Euro UVP: Smartwatch mit GPS und umfangreichen Fitness- und Wellnessfunktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 00:50 Uhr

Fernseher & Konsolen

PS5 (Disc Edition), 2 Controller & Sony Xperia 10 IV mit Freenet green 5G Vodafone (50 GB 5G) für 56,99 Euro im Monat (Angebot bei Freenet ansehen)

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe (Bundle) Statt ca. 330 Euro: Konsole Nintendo Switch v2 (2019) kaufen, Mario Kart 8 als Game Cart kostenlos dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:57 Uhr

Xbox Series S (512 GB) Statt 299,99 € UVP: Günstiger Einstieg ins Next-Gen-Gaming. Inkl. 1 Controller, kein Disc-Laufwerk, nur digitale Spiele möglich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:13 Uhr

Xbox Wireless Controller Statt 59,99 € UVP: Kabelloser Controller im ergonomischen Design, kompatibel mit Xbox Series S|X, Xbox One, PC und Apple-Geräten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:44 Uhr

LG A2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55A29LA) Statt 1.699 Euro UVP: 4K-OLED-TV mit hervorragender Bildqualität, Dolby Vision, webOS 22. 60 Hz und HDMI 2.1. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:26 Uhr

LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) Statt 1.899 € UVP: Zukunftssicherer Fernseher mit OLED-Bildqualität, richtig günstig: 55-Zoll-Panel. 4K, Dolby Vision und HDR10, Modelljahr 2022. Dank 120 Hz; VRR und 2× HDMI 2.1 optimal für Spieler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 09:59 Uhr

Philips Ambilight-OLED-TV 55 Zoll (55OLED856/12) Statt 2.479 Euro UVP: 55-Zoll-Fernseher von Philips mit 4K-Auflösung, 4-seitigem Ambilight, 120 Hz, VRR, 2× HDMI 2.0, 2× HDMI 2.1, Android TV. Modelljahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

OK. ODL 32850HC-TB (32 Zoll) Statt 149 Euro: LED-TV, Fernseher mit 32 Zoll, HD-ready. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:46 Uhr

Soundbars & Smart Speaker

Bose Soundbar 700 Statt 899,99 Euro UVP: Premium-Soundbar von Bose mit Alexa, HDMI, ARC und App-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

JBL Bar 2.1 Deep Bass Statt 379 Euro UVP: 2.1 Soundbar mit 300 Watt Leistung, Subwoofer, Dolby Digital, Bluetooth & WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:15 Uhr

JBL Charge 3 Stealth Edition Statt 160 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 08:55 Uhr

Kopfhörer & Headsets

Beats Studio 3 Statt 399,99 Euro UVP: Over-Ear Bluetooth Kopfhörer mit Noise-Cancelling und Apple W1 Chip. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 21:44 Uhr

Sony WH-1000XM4 Statt 379 Euro UVP: kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer mit 30h Akku, Touch Sensor, Schnellladefunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 08:55 Uhr

JBL Tune 230 NC TWS Statt 99,99 Euro UVP: True Wireless Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:09 Uhr

Soundcore Life P2 Mini Statt 39,99 Euro UVP: In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit intensivem Bass, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit und USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 08:55 Uhr

Amazon-Gadgets

Echo Dot (3. Generation) Statt 33,99 Euro: Intelligenter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 06:56 Uhr

Der neue Echo Dot (5. Generation, 2022) Statt 59,99 Euro: Smarter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 06:54 Uhr

Echo Show 5 (2. Generation, 2021) Statt 72,99 Euro: Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:21 Uhr

Fire TV Stick Statt 39,99 Euro UVP: Streaming-Stick mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 08:55 Uhr

Fire TV Stick 4K Max Statt 64,99 Euro: 4K-Streaming-Stick mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 08:55 Uhr

PC & Speicher

Canon Pixma TS5355a Statt 125 Euro UVP: Tintenstrahl Multifunktionsdrucker mit WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:44 Uhr

Asus Zenbook 13 OLED Statt 999 Euro UVP: Edles 13,3-Zoll-Notebook mit Full-HD-OLED-Display, AMD-Ryzen-5 Prozessor, 8 GB RAM & 512 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:21 Uhr

Asus Vivobook 15 (15,6 Zoll) Statt 699 Euro UVP: 15,6-Zoll-Notebook mit FHD-Display, i5-Prozessor, 8 GB RAM und 512 TB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Microsoft Surface Laptop 4 Statt 1.129 Euro UVP: 13,5-Zoll-Laptop mit Ryzen-5se-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:15 Uhr

Sandisk Plus (interne SATA-SSD, 1 TB) Statt 119,99 UVP: 2,5 Zoll SSD mit SATA, 6 Gbps, 1 TB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:05 Uhr

Crucial RAM 16 GB DDR4 Statt 63,69 Euro UVP: Laptop-Arbeitsspeicher zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 21:57 Uhr

Smart Home

AVM FRITZ!Box 7590 AX Statt 239 Euro: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:15 Uhr

tado smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic Statt 329,26 Euro: Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 4 Thermostaten & Bridge von tado. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:15 Uhr

Jackery Solargenerator 1000 Statt 1.869,99 Euro UVP: Tragbare Powerstation mit 2x SolarSaga 100W Solarpanels, 2x 230V 1000W AC Steckdose. Mobile Stromversorgung für Wohnmobil, Outdoor, Heimwerken und als Notstromaggregat. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:53 Uhr

Staubsauger

Bosch BCS611AM Unlimited Serie 6 Statt 579 Euro UVP: Beutelloser Stielsauger mit 0,3 l Fassungsvermögen, Akkubetrieb, 18 Volt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:15 Uhr

Bosch ProPower Serie 8 BSS81POW1 Statt 699 Euro UVP: Akku-Staubsauger, kabelloser Handstaubsauger, beutellos, mit Hygiene-Filter, hoher Saugleistung und langer Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:30 Uhr

iRobot Braava jet m6 Statt 699 Euro UVP: App-steuerbarer Wischroboter mit Präzisions-Sprühstrahl, Sprachassistenten-kompatibel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 06:58 Uhr

Küchengeräte

SodaStream Crystal 2.0 Statt 169,90 Euro UVP: Wassersprudler-Set bestehend aus CO2-Zylinder und 2x Glaskaraffen zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:52 Uhr

Beko WML 71465 S Statt 759 Euro UVP: Waschmaschine mit 7 kg Kapazität, 1400 U/Min. und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:40 Uhr

Springlane Karla Statt 189,99 Euro UVP: Standfeste Knetmaschine, Mixer, Rührmaschine mit 800 Watt, inkl. Rührwerkzeug und Rührschüssel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 00:54 Uhr

Krups EA8155 Statt 749,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Brühgruppe aus Metall. Versandkosten sparen mit Gutscheincode BW22. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:06 Uhr

Telefunken CF-32-151-W Statt 229,99 Euro: Kühlschrank mit Gefrierfach / 83,8 cm / 84 kWh/Jahr / 81 L Nutzinhalt / 73 L. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 08:55 Uhr

Wellness & Körperpflege

Proscenic A8SE Statt 99 Euro UVP: Luftreiniger für Allergiker, Air Purifier mit Hepa 13 Luftfilter gegen 99,97% von Staub Pollen, Smart App Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 06:52 Uhr

Dyson TP07 Purifier Cool Statt 649 Euro UVP: Luftreiniger mit HEPA-13- und Aktivkohle-Filter, sehr leise. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Braun Multi-Grooming-Kit 3 Statt 39,99 Euro UVP: 6-in-1 Barttrimmer und Haarschneider für Gesichts-, Kopf-, Ohren- und Nasenhaare, inkl. 5 Aufsätzen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 21:42 Uhr

Braun BT7340 Statt 89,99 Euro: Barttrimmer / Haarschneider Herren, Haarschneidemaschine, für Gesichts- und Kopfhaare, lebenslang scharfe Klingen, 39 Längeneinstellungen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2022 21:59 Uhr

Braun Series 9 Pro (9466cc) Statt 314,99 Euro: Elektrorasierer Wet & Dry mit 4+1 Scherkopf, & ProLift Trimmer, Reinigungsstation und bis zu 60 Min Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:46 Uhr

Philips S7783/35 Shaver series 7000 Statt 149,99 Euro UVP: Rasierer mit SkinIQ Technologie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Die besten Handyverträge zum Cyber Monday 2022

Auch Handyverträge mit und ohne Smartphone dazu könnt ihr euch bereits vor dem Black Friday besonders günstig bei diesen Angeboten sichern:

SIM-only-Angebote im Telekom-Netz

iPhone 14 günstig mit Telekom- oder Vodafone-Vertrag

Wer es auf das neueste Apple-Smartphone abgesehen hat, kann gleich auf zwei Top-Angebote, wahlweise im Telekom- oder Vodafone-Netz zurückgreifen:

iPhone 14 (128 GB) mit Vodafone Smart M Special (85 GB 5G) für 44,99 Euro im Monat (Angebot bei Sparhandy ansehen)

(128 GB) mit Smart M Special (85 GB 5G) für im Monat (Angebot bei Sparhandy ansehen) iPhone 14 (128 GB) mit Freenet green LTE Telekom (50 GB LTE) für 44,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen)

SIM-only-Tarif: 10 GB für 7,99 € + 96 € Bonus

Aktuell bekommt ihr bei Logitel einen besonders günstigen Handytarif im Vodafone-Netz. Zum Vertrag mit 10 GB LTE, Allnet- und SMS-Flat für nur 7,99 Euro im Monat gibt's stolze 50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme mit dazu (bei Logitel ansehen). Zusätzlich bekommt ihr zum Black Friday 46 Euro Cashback und euch wird der Anschlusspreis erlassen. Nach Abzug aller Boni zahlt ihr hier also bei einem 24-Monats-Vertrag effektiv 3,99 Euro im Monat.

Wann finden Black Friday & Cyber Monday 2022 statt?

Der Black Friday findet dieses Jahr am 25.11.2022 statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 28.11.2022 , fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2022 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine auf einen Blick:

11.11.2022: Singles Day

Singles Day 25.11.2022: Black Friday

Black Friday 28.11.2022: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Red Friday oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2022 herum die besten Angebote des Jahres.

Amazon: Rückerstattung bei noch günstigerem Preis

Sollte der Preis eines Produkts mit einem Black Friday-Label, welches ihr vom 18. bis 28. November von Amazon Deutschland kauft, vor dem 5. Dezember um 23:59 Uhr weiter sinken, wird euch automatisch die Differenz erstattet (Aktion bei Amazon ansehen).

Die Aktion gilt nur für Produkte mit Verkauf und Versand von Amazon. Weitere Infos bekommt ihr hier:

Cyber Monday in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -Vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2022 in Deutschland wiederkehren:

Bereits vor dem eigentlichen Termin gibt es Warm-up-Angebote in Hülle und Fülle:

Welche Händler haben Aktionen am Black Friday geplant?

Amazon ist sicherlich einer der prominentesten Händler, wenn es um den Black Friday bzw. Cyber Monday geht. Aber auch MediaMarkt, Saturn, Otto und viele andere Onlineshops sowie lokale Läden zünden im November ein wahres Schnäppchen-Feuerwerk. Das sind die wichtigsten Aktionen der vergangenen Jahre auf einen Blick:

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

6 essenzielle Tipps für Black-Friday-Schnäppchen Abonniere uns

auf YouTube

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Mitglieder bei Amazon Prime sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Black Friday günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über Black-Friday-Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Black Friday gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

