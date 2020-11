Heute ist Cyber Monday – der Black Friday-Schnäppchenmarathon neigt sich dem Ende zu. Amazon, Otto, MediaMarkt und viele weitere Shops geben nochmal alles und hauen die höchsten Rabatte des Jahres raus. Dennoch gilt: Nicht alle Angebote sind tatsächlich auch echte Schnäppchen. Wir haben die Preise gecheckt und listen nur die besten Deals.

Cyber Monday 2020: Die beste Angebote nach Black Friday

Black Friday verpennt? Keine Sorge, am Cyber Monday habt ihr nochmal die Gelegenheit, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Amazon, MediaMarkt, Otto, Saturn, Tink und weitere Händler haben extrem viele gute Angebote online, teils mit Rabatten weit über 50 Prozent.

Zum Cyber Monday bei Amazon

Wir fassen für euch die absoluten Top-Deals mit maximaler Ersparnis zusammen. Wichtiger Tipp für viele der Angebote: Wer sich für den Newsletter von MediaMarkt oder Saturn anmeldet, bekommt einen Gutschein über 10 Euro auf den Einkauf ab 100 Euro Mindestbestellwert im jeweiligen Shop. Sollten Produkte online nicht mehr lieferbar sein, kann man es trotzdem über die Abholung in der Filiale vor Ort versuchen: Online kaufen, selbst abholen. Beachtet jedoch: Viele Angebote sind mittlerweile ausverkauft oder stark begrenzt verfügbar. Checkt vor dem Kauf auf jeden Fall nochmal die Lieferzeiten!

Top 10 Deals am Cyber Monday 2020

Amazon-Geräte & -Dienste

Apple

Apple Tarif-Angebote

Zum Cyber Monday bei MediaMarkt

Samsung-Smartphones, -Tablets & Wearables

Samsung Tarif-Angebote

Weitere Smartphones, Smartwatches und Fitness-Tracker

Tarif-Angebote mit Gerät

Google Pixel 4a: Mit 7 GB LTE (max. 21,6 MBit/s) im o2 -Netz und Allnet-/SMS-Flat für 14,99 im Monat + einmalig 19,94 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 379,70 Euro Gesamtkosten über 24 Monate

Mit LTE (max. 21,6 MBit/s) im -Netz und Allnet-/SMS-Flat für 14,99 im Monat + einmalig 19,94 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = Gesamtkosten über 24 Monate Oppo Reno 4 5G: Mit 7 GB LTE (max. 21,6 MBit/s) im o2 -Netz und Allnet-/SMS-Flat für 14,99 im Monat + einmalig 19,94 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 379,70 Euro Gesamtkosten über 24 Monate

Mit LTE (max. 21,6 MBit/s) im -Netz und Allnet-/SMS-Flat für 14,99 im Monat + einmalig 19,94 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = Gesamtkosten über 24 Monate Xiaomi Mi Note 10 Lite: Mit 10 GB LTE (max. 50 MBit/s) im o2-Netz und Allnet-/SMS-Flat für 14,99 Euro im Monat + einmalig 38,96 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 398,72 Euro Gesamtkosten über 24 Monate

SIM-only-Tarife

PC & Home-Office & Software

Gaming

Zum Cyber Monday bei Otto

Fernseher & Soundbars

Entertainment & Smart Home

Bluetooth-Lautsprecher & Smart Speaker

Kopfhörer

Küche, Haushalt, Werkzeug & Wohnen

Zum Cyber Monday bei Saturn

Gesundheit & Körperpflege

Lebensmittel & Drogerieprodukte

Familie & Spielzeug

Black Friday und Cyber Monday 2020 in Deutschland: Datum, Infos, Angebote

Kaum ist der Prime Day vorbei, steht das nächste große Shopping-Event vor der Tür: Der Black Friday gilt als wichtigstes Shopping-Event des Jahres, mit unzähligen Rabatt-Aktionen auf der ganzen Welt, sowohl online als auch offline. Traditionell findet der Black Friday Ende November statt, ein Tag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving-Fest. Dieses Jahr ist das der 27.11.2020. Und nach dem Black Friday folgt am Montag darauf der Cyber Monday als großes Finale der Schnäppchenwoche(n). Während vereinzelte Deals auch noch danach gelten werden, laufen die meisten Angebote am Cyber Monday (in diesem Jahr der 30.11.) aus - wenn ihr Schnäppchen wollt, solltet ihr also spätestens hier zugreifen.

Zum Cyber Monday bei Amazon

Doch schon Wochen vorher sollten Schnäppchenjäger die Augen offen halten, denn die meisten Händler fangen mit ihren Rabattaktionen zum Black Friday schon früher an. Amazon ist dieses Jahr besonders schnell und hat bereits am 26. Oktober mit den „Frühen Black Friday Angeboten“ begonnen, die Aktion läuft bis zum 19. November. In diese Zeit fällt übrigens auch der Singles Day, ein weiteres Schnäppchen-Event, das immer am 11. November stattfindet.

Hier alle wichtigen Shopping-Tage vor Weihnachten im Überblick:

Früher Black Friday bei Amazon: Schnäppchen-Jagd vor der Schnäppchen-Jagd

Vom 26. Oktober bis 19. November präsentiert Amazon tausende Tages- und Blitzangebote, und wie immer solltet ihr schnell sein, wenn ihr die besten Deals ergattern wollt. Prime-Mitglieder haben einen entscheidenden Vorteil, denn sie können 30 Minuten früher auf Blitzangebote zugreifen. Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

Zum Black Friday bei Amazon

Zudem lohnt sich die Anschaffung der Amazon-Kreditkarte, mit der ihr nicht nur 40 Euro Guthaben geschenkt bekommt, sondern auch noch bis zu 3 Prozent Rabatt auf alle Amazon-Einkäufe. Dank verlängerter Rückgabefrist, können Bestellungen bis einschließlich 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Bilderstrecke starten (16 Bilder) So holt man alles aus Amazon Prime heraus

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.