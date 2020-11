Kaum ist Black Friday vorbei, steht schon Cyber Monday vor der Tür. Samsung macht übers Wochenende einfach weiter und bei all den Geschenken, Prämien und Zugaben für Galaxy-Smartphones fragt sich so mancher: „Ja, ist denn heut scho Weihnachtn?“ Wir haben die besten Samsung-Angebote im hauseigenen Shop und darüber hinaus für euch zusammengefasst.

Cyber Monday bei Samsung: Fernseher, PS4 Pro & Nintendo Switch Lite geschenkt

Wer die Samsung-Aktion zum Black Friday verpasst hat, der muss nicht traurig sein, denn es geht nahtlos weiter: Auch zum Cyber Monday winken Rabatte von bis zu 54 Prozent auf Smartphones, Tablets, Wearables und mehr. Interessierte am Galaxy S20 FE oder S20 Plus sollten darüber hinaus unbedingt einen Blick auf die Tarif-Deals bei MediaMarkt werfen, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Ihr habt bei der Masse an Angeboten schon längst den Überblick verloren? Dann empfehlen wir unsere Top-100-Deals bei Amazon und Co.

Zum Black Friday bei Samsung

Galaxy-Smartphones als Black-Friday-Angebote im Samsung Shop

Weitere Galaxy-Smartphones zum Black Friday in anderen Shops

Galaxy Wearables ebenfalls stark reduziert

Neben den vielen guten Smartphone-Deals hat Samsung zum Black Friday auch Kopfhörer und Smartwatches drastisch reduziert, hier eine Auswahl:

Weitere Galaxy-Wearables zum Black Friday in anderen Shops

Samsung-Galaxy-Smartphones mit Vertrag

Wer zum Galaxy-Smartphone gleich den passenden Mobilfunk-Tarif buchen möchte, der hat aktuell sehr gute Karten, denn MediaMarkt hat ein paar unfassbar gute Tarif-Bundles mit dem Galaxy S20 Plus sowie FE im Angebot. Als Prämie habt ihr die Wahl zwischen einer Nintendo Switch, PlayStation 4 Pro oder Galaxy Watch 3. Hier nur eine Auswahl, in unserem Artikel „Handyverträge am Black Friday“ findet ihr alle Deals.

Galaxy S20 Plus + Nintendo Switch Lite : Mit 10 GB LTE (max. 21,6 MBit/s) im Telekom -Netz und Allnet-Flat für 29,99 im Monat + einmalig 118,99 Euro = 838,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

: Mit LTE (max. 21,6 MBit/s) im -Netz und Allnet-Flat für 29,99 im Monat + einmalig 118,99 Euro = Gesamtkosten nach 24 Monaten Galaxy S20 FE + PlayStation 4 Pro : Mit 10 GB LTE (max. 21,6 MBit/s) im Telekom -Netz und Allnet-Flat für 29,99 Euro im Monat + einmalig 118,99 Euro = 838,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

: Mit LTE (max. 21,6 MBit/s) im -Netz und Allnet-Flat für 29,99 Euro im Monat + einmalig 118,99 Euro = Gesamtkosten nach 24 Monaten Galaxy S20 FE + Nintendo Switch Lite : Mit 10 GB LTE (max. 50 MBit/s) im Vodafone -Netz und Allnet-Flat für 24,99 Euro im Monat + einmalig 68,99 Euro = 668,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

: Mit LTE (max. 50 MBit/s) im -Netz und Allnet-Flat für 24,99 Euro im Monat + einmalig 68,99 Euro = Gesamtkosten nach 24 Monaten Galaxy S10 Enterprise Edition: Mit 6 GB LTE (max. 50 Mbit/s) im o2-Netz, Telefonie/SMS-Flat für 14,99 Euro im Monat + einmalig 44,81 Euro = 404,57 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Samsung-Fernseher am Black-Friday-Wochenende

Samsung verkauft in mehreren Aktionen Kombinationen aus TV und Handy. Gegenüber dem Einzelkauf zu Online-Bestpreisen hat man aber nicht überall einen Vorteil. Die Aktion in dieser Kombination lohnt sich jedoch:

4K-QLED-TV „The Frame“ kaufen – Galaxy S20 FE geschenkt im Samsung Shop, z.B. The Frame 50 Zoll (GQ50LS03TAUXZG) + Galaxy S20 FE für 1.149 Euro statt 1.423 Euro (Vergleichspreis: Addierte Bestpreise der Einzelprodukte laut idealo)

Samsung-Fernseher in anderen Shops

Hier gibt es weitere Samsung-TVs vergünstigt: