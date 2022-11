Bei Saturn bekommt ihr am heutigen Cyber Monday reichlich gute Angebote. Welche Deals echte Kracher sind, haben wir für euch herausgefunden und zeigen euch die Highlights der Aktion.

Saturn Cyber Monday: 15 Top-Angebote in der Übersicht

Auch Saturn hat neben Amazon und MediaMarkt am heutigen Cyber Monday viele gute Schnäppchen für euch auf Lager. Doch viel Zeit zum Schnäppchen ergattern habt ihr nicht mehr: Nur noch bis heute um 23:59 Uhr bekommt ihr noch die Rabatte auf Smartphones, Fernseher, SSDs, Haushaltsgeräte und vieles mehr (Aktion bei Saturn ansehen). Wie immer gilt: Angebote können jederzeit ändern oder ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Wir haben uns die Aktion bei Saturn ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch hier nur die besten Angebote. Folgende Deals lohnen sich laut Preisvergleich (Quelle: idealo.de), sind aktuell also bei keinem anderen Händler günstiger erhältlich:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (64 GB) Statt 379 Euro UVP: 10,4-Zoll-Tablet mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. 2022 Edition mit Android 12. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:54 Uhr

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe (Bundle) Statt ca. 330 Euro: Konsole Nintendo Switch v2 (2019) kaufen, Mario Kart 8 als Game Cart kostenlos dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:57 Uhr

Philips Hue 3x Smart Plug Statt 79 Euro UVP: Smarte Steckdosen 3er-Set Farbe Weiß mit Philips Hue Bluetooth Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:48 Uhr

Realme GT 2 Pro (256 GB) High-End-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, WQHD-AMOLED-Display mit 120 Hz, Schnelladefunktion. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:51 Uhr

Xiaomi Redmi A1 (32 GB) Statt 109,90 Euro UVP: Dual SIM Smartphone mit 6,52-Zoll-HD-Display, 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 12:07 Uhr

Samsung Galaxy Book 2 (15,6-Zoll-Laptop) Statt 749 € UVP: Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core i3 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Intel UHD Graphics. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 09:09 Uhr

Asus Vivobook 15 (15,6 Zoll) Statt 699 Euro UVP: 15,6-Zoll-Notebook mit FHD-Display, i5-Prozessor, 8 GB RAM und 512 TB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

Sony PS5 DualSense Wireless Controller Statt 69,99 Euro UVP: Weißer Sony DualSense Controller für die PS5 mit adaptiven Triggern in einer Geschenkbox. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:00 Uhr

LG 4K-TV 55 Zoll (55UQ79009LA) Statt 799 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:57 Uhr

Philips Ambilight-OLED-TV 55 Zoll (55OLED856/12) Statt 2.479 Euro UVP: 55-Zoll-Fernseher von Philips mit 4K-Auflösung, 4-seitigem Ambilight, 120 Hz, VRR, 2× HDMI 2.0, 2× HDMI 2.1, Android TV. Modelljahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:01 Uhr

LG OLED65B29LA OLED TV (65 Zoll) Statt 2.799 Euro UVP: 4K-OLED-Fernseher mit nativer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und WebOS 22. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:05 Uhr

JBL Tune 230 NC TWS Statt 99,99 Euro UVP: True Wireless Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 10:09 Uhr

Sandisk Extreme Pro (256 GB) Statt 62,99 Euro: USB Flash-Laufwerk mit USB 3.1 und bis zu 420 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:05 Uhr

Sandisk Plus (interne SATA-SSD, 1 TB) Statt 119,99 UVP: 2,5 Zoll SSD mit SATA, 6 Gbps, 1 TB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:05 Uhr

Samsung 870 QVO (interne SATA-SSD, 2 TB) Statt 199,99 UVP: 2,5-Zoll-Internes Solid State Drive (SSD) mit SATA-Anschluss. Geeignet für PC und PS4. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2022 11:05 Uhr

Tipps zum Black Friday in unserem Video:

6 essenzielle Tipps für Black-Friday-Schnäppchen Abonniere uns

auf YouTube

Saturn: So findet ihr die besten Angebote & Schnäppchen

Bei Saturn gibt es nicht nur regelmäßig neue Prospekt-Schnäppchen und Tagesangebote im Bereich Technik, Gaming und Entertainment, sondern auch interessante Tarif-Deals. Darüber hinaus gibt es die völlig kostenfreie Saturn-Card, mit der ihr regelmäßig an exklusive Rabatte und Aktionen rankommt. Auch eine Anmeldung zum Saturn-Newsletter kann sich lohnen, denn manchmal gibt es dafür einen 10-Euro-Gutschein. Schnäppchenjäger finden außerdem in der Fundgrube sowie im Outlet weitere Technik-Produkte zu stark reduzierten Preisen. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.