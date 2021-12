CyberGhost gehört zu den beliebtesten VPN-Diensten auf dem Markt, der insbesondere mit hoher Server-Anzahl und breiter Unterstützung von Streaming-Diensten punkten kann. In der Vorweihnachtszeit könnt ihr euch das 3-Jahres-Abo beim Anbieter mit einem Hammer-Rabatt von 84 % sichern. GIGA hat die Details des Deals für euch.

CyberGhost: Beliebter VPN-Dienst im Vorweihnachts-Sale mit unglaublichen 84 % Rabatt erhältlich

Falls ihr gerade auf der Suche nach einem empfehlenswerten VPN-Dienst seid, hat der Anbieter CyberGhost ein hervorragendes Angebot für euch parat: Im Vorweihnachts-Sale gewährt euch der Anbieter auf das 3-Jahres-Abo seines VPN-Dienstes einen satten Rabatt von 84 % + 3 Gratis-Monate. Damit zahlt ihr innerhalb des Zeitraums nur 1,89 Euro pro Monat. Sollte euch der Dienst wider Erwarten nicht gefallen, könnt ihr außerdem eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen.

CyberGhost: Für wen lohnt sich die Nutzung des VPN-Dienstes?

Die Verwendung eines VPN-Dienstes lohnt sich für jeden Anwender, der Wert auf einen hohen Grad an Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Netz legt. Mit einem VPN seid ihr sicher in öffentlichen WLAN-Netzen unterwegs, außerdem wird das detaillierte Tracking eures Surfverhaltens durch Unternehmen verbinden. Ein weiterer Vorteil der Nutzung eines VPN-Dienstes liegt in der Möglichkeit, Geoblocking zu umgehen. Dadurch könnt ihr auf in Deutschland gesperrte Inhalte zugreifen und so beispielsweise eure Netflix-Bibliothek auch dann verwenden, wenn ihr euch im Ausland aufhaltet.

CyberGhost ist ein VPN-Dienst mit einfacher Bedienung und ansprechender Oberfläche, der euch eine große Anzahl an Servern zur Verfügung stellt. Ein weiterer Punkt, der die Nutzung des CyberGhost VPN-Dienstes attraktiv macht, ist seine breite Unterstützung von Streamingdiensten. Falls ihr also Bedarf an einem VPN-Dienst habt, ist CyberGhost in jedem Fall eine gute Wahl, zumal ihr bei dem derzeitigen Angebot massiv Geld sparen könnt.