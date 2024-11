Da lohnt fast ein Umzug: In diesem Ort gibt es ganz besondere Adressen

Es gibt Straßennamen, die wirklich besonders sind. Solch eine skurrile Benennung von Straßen findet sich in einer Nachbarschaft in der Umgebung von Hallifax in Neuschottland, Kanada. Wir gucken uns das Ganze auf Google Maps an!

Porters Lakes wunderschönen Lage

Die knapp 3000 Einwohner starke Stadt Porters Lake liegt im kanadischen Neuschottland – knapp 30 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Halifax. Benannt wurde der Ort nach einem wunderschönen See, der sicherlich allein schon als Attraktion und Touristenziel dienen könnte, schließlich gilt er in der dortigen Region als einer der beliebtesten Seen für die Sportschifffahrt.

Anzeige

Bekannt wurde der Ort durch etwas Anderes

Porters Lake wurde aber nicht durch seine schöne Lage und die beeindruckende Natur bekannt, viel mehr hat sich der Ort durch eine skurrile Benennung von Straßen in einer seiner Nachbarschaften einen Namen gemacht. Man könnte fast meinen, dass der Stadtverwaltung würdige Namensgeber ausgegangen sind und sie verzweifelt nach Namen für ihre Straßen suchten.

Anzeige

That Street, This Street, The Other Street

Man erkennt die besondere Straßenbenennung. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Das führte zur äußerst seltsamen, aber gleichzeitig auch lustigen Benennung von Straßen in einer Nachbarschaft. Um in das Viertel dieser Stadt einzufahren, muss man zunächst in die „This Street“ abbiegen, an der auch der Marina Park liegt.

Anzeige

In der „This Street“ hat man nun die Möglichkeit, entweder direkt links in die „That Street“ abzubiegen oder man fährt etwas weiter, dann gibt es als Alternative die „The Other Street“ (auf Google Maps ansehen).

Straßen wurden zum Meme

Seit den späten 2010er-Jahren gelten diese Straßen als Internet-Meme und führten zu vielen lustigen Gesprächen in Sozialen Medien. In Kanadischen Medien wurden die drei Straßen zu den ungewöhnlichsten Straßennamen in Kanada gezählt.

Währenddessen wurde online viel diskutiert, ob die ungewöhnliche Benennung nicht auch für Verwirrung sorgen könnte, wenn man sagt, dass man in „This Street“ wohnt, aber ganz woanders unterwegs ist? Für die Bewohner scheint es jedenfalls gut genug zu funktionieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.