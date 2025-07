Dank Google Maps seid ihr euren Idolen noch näher

Ihr wollt beim Besuch einer neuen Stadt genau das sehen, was sich eure Lieblingsstars angeschaut haben? Das ist kein Problem – denn mit Google Maps könnt ihr Empfehlungen von Promis und Influencern aufrufen.

Billie Eilish teilt Tipps in Google Maps

Einmal in einem Restaurant essen, das auch Billie Eilish empfiehlt und möglicherweise schon selbst besucht hat. Davon träumen sicherlich einige Fans der Sängerin. Da sie viele Spots auf Google Maps festgehalten hat, ist es ganz einfach, ihre Favoriten zu finden.



Die Liste heißt „Billie’s Eco Food and Fashion Guide“. Darin teilt sie mehr als 650 Orte weltweit. Davon liegen allein mehr als 20 in Köln und knapp 30 in Berlin. Der thematische Schwerpunkt liegt auf lokalen Unternehmen, die nachhaltig arbeiten.

Die Liste auf Google Maps namens „Billie’s Eco Food and Fashion Guide“. (© Google Maps / Screenshot GIGA)

Listen in Google Maps

Vielleicht teilen bald noch mehr Megastars ihre Lieblingsorte mit euch. Wie wäre es mit Café-Tipps von Taylor Swift und Lieblings-Fashion-Shops von Selena Gomez? Das sind derzeit aber nur Wunschvorstellungen. Ob es die jemals geben wird, ist unklar. Was es allerdings schon gibt, ist eine Liste mit Locations aus den Spider-Man-Filmen.

In verschiedenen deutschen Städten zeigen Unternehmen und Influencer ihre persönlichen Hotspots. Neben Freizeit- und Restaurantempfehlungen von „Mit Vergnügen“ findet ihr beispielsweise auch eine Liste des Bloggers Willy Iffland. Am besten klappt das über die App: Gebt zuerst die Stadt ein, für die ihr nach Listen suchen möchtet, und öffnet dann deren Eintrag.

In der App werden euch direkt unter dem Eintrag der Stadt die Listen angezeigt. (© Bild GIGA)

So erstellt ihr selbst Listen

Aber natürlich könnt ihr auch selbst eure Listen zusammenstellen und veröffentlichen. Wählt in Google Maps dazu einfach eure Lieblingsspots aus und klickt auf „Speichern.“ Im nächsten Schritt wählt ihr eine Liste aus, in die ihr den Eintrag einsortieren wollt.

Für bestehende Listen könnt ihr im Menü unter dem Punkt „Gespeichert“ Links erstellen, mit denen andere Personen die Liste ansehen und sogar bearbeiten können. So könnt ihr gemeinsam mit einer Gruppe beispielsweise einen Urlaub planen. Denn auch ohne Promi-Empfehlungen könnt ihr Google Maps als Reiseführer nutzen.