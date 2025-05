Dank Rundfunkgebühren ohne Werbung im TV: Einer der besten deutschen Anti-Kriegsfilme

Dieses deutsche Kriegsdrama von Wolfgang Petersen hat im Laufe der Jahrzehnte nichts von seiner Wucht verloren. Ein Meisterwerk, das ihr heute Abend im TV sehen könnt.

Deutsche Meisterwerke

Dass deutsche Filme die Welt bewegen, ist eher selten zu beobachten. Dennoch gibt es Ausnahmen, die bei den großen Studios in Übersee für einen kurzen Moment den Blick auf Europa lenkten. Tom Tykwers „Lola rennt“, Sebastian Schippers „Victoria“ oder Oliver Hirschbiegels „Der Untergang“ ernteten respektvolles Kopfnicken und rückten die deutsche Filmlandschaft für einen Moment ins internationale Rampenlicht.

Unvergessen ist auch Wolfgang Petersens Werk „Das Boot“, mit dem der Regisseur aus Emden 1981 den Grundstein für seine Karriere legte. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Lothar-Günther Buchheim entwickelte sich zu einem Achtungserfolg, der in der Liste bedeutender Kriegsdramen nicht fehlen darf. Für sechs Oscars wurde „Das Boot“ 1983 nominiert, aber ging leider am Ende trotzdem leer aus.

Am Samstag, dem 3. Mai 2025 zeigt der BR „Das Boot“ um 22:00 Uhr ohne Werbung und gibt allen Fans großer Klassiker die Chance, Petersens Epos noch einmal zu sehen. Wenn ihr den deutlich längeren Director’s Cut bevorzugt, könnt ihr euch auf Prime Video eure Wunschversion leihen oder kaufen.



„Das Boot“: Darum geht es

Für die Mannschaft des U-Boots U96 brechen harte Zeiten an. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs stechen die Männer unter der Leitung ihres Kapitäns (Jürgen Prochnow) in See. Während die ersten Tage ohne besondere Ereignisse verlaufen, entwickelt sich die Zeit an Bord zu einer Nervenprobe, die von stetigen Angriffen und Ausweichmanövern strapaziert wird.

Als ein Gegenangriff das U-Boot dazu zwingt, auf mehr als 270 Meter Tiefe abzutauchen, durchlebt die Crew einen klaustrophobischen Alptraum, aus dem es kein Erwachen gibt.

„Das Boot“: Die Serien-Adaption

Basierend auf dem gleichnamigen Film, entwickelte Pay-TV-Sender Sky in europäischer Zusammenarbeit federführend die Serie „Das Boot“. In der Serieninterpretation von Petersens Klassiker gehen unter anderem Tom Wlaschiha („Berlin Falling“), Rick Okon („Niemand ist bei den Kälbern“), August Wittgenstein („Jagdsaison“) und Franz Dinda („Die Wolke“) an Bord. Derzeit umfasst die Serie vier Staffeln.

