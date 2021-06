Der zweite Tag der „Amazon Prime Day“-Aktion ist angebrochen, auch heute gibt es wieder zahlreiche Schnäppchen und Deals. Auch das aktuell beliebteste Spiel für die Nintendo Switch ist gerade im Angebot – und jetzt so günstig wie noch nie.

Ring Fit Adventure: Preis normalisiert sich – Spiel vereinzelt wieder sofort verfügbar

Während der sozialen Distanzierung hat sich ein Spiel für die Nintendo Switch besonders gut verkauft: „Ring Fit Adventure“ half vielen dabei, trotz geschlossener Fitnessstudios und Kontaktbeschränkungen in den eigenen Wänden in Bewegung zu bleiben. Das Spiele-Bundle mit dem „Fitnessring“ war so gefragt, dass es teilweise gar nicht mehr lieferbar war oder nur zum doppelten Einführungspreis verkauft wurde.

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

Nach dem Verkaufsstart im Oktober 2019 war Ring Fit Adventure für rund 70 Euro im Handel zu haben. Der Preisverlauf auf idealo.de zeigt, dass das Spiel ab April 2020 einen enormen Preisanstieg auf bis zu 159 Euro erlebt hat. Ursache hierfür war die explodierte Nachfrage während der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen und dadurch entstandene Verfügbarkeitsprobleme. Bis in den Mai hielten diese Engpässe an, ehe der Preis auf weiterhin gehobene 89,99 Euro fiel. Aktuell schwankt der Preis meist zwischen rund 80 bis 90 Euro. Mit erneuten Einschränkungen könnte dieser wieder steigen.

Ring Fit Adventure: Für wen lohnt sich der Kauf?

Ring Fit Adventure ist für alle Gamer und Couch-Potatoes ideal, die sich selbst einfacher zu einem spielerischen „Workout“ motivieren können, wenn sich der innere Schweinehund für einen Gang in das Fitnessstudio nicht überwinden lässt. Wir haben das Spiel ausprobiert und konnten solide 8,5 von 10 Punkten vergeben. Was ihr alles auf dem Fitness-Abenteuer erleben könnt und ob die Übungen ein echtes Workout ersetzen können, erfahrt ihr in unserem Test zu Ring Fit Adventure.

Hinweis: Seid ihr Besitzer einer Nintendo Switch Lite, müssen wir euch allerdings enttäuschen: Ring Fit Adventure ist nicht mit der günstigen Lite-Version kompatibel, da fürs Spielen die Joy-Cons und die Darstellung auf einem Fernseher benötigt werden. Der Kauf lohnt sich für euch nur, wenn ihr die Standard-Version der Nintendo Switch besitzt.