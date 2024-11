Das beste Dune-Brettspiel: Kennerspiel des Jahres 2022 und von Fans geliebt

Ihr wollt am liebsten selbst in die faszinierende Sci-Fi-Welt von Dune eintauchen? Mit diesem Brettspiel könnt ihr genau das tun.

Dune: Beliebter denn je

Vor allem durch die neuen Kinofilme von Denis Villeneuve hat die Welt von Dune stark an Popularität gewonnen. Aber nicht bloß in der Filmwelt, denn schließlich ist vor einiger Zeit bereits das Strategiespiel Dune: Spice Wars erschienen und auch Dune: Awakening ist nicht mehr allzu fern.

Zusätzlich sind aber auch die Dune-Brettspiele auf dem Vormarsch. So beispielsweise das bei BoardGameGeek sehr beliebte Dune: Imperium, wo es im Gesamt-Ranking sogar auf Platz 6 steht. Das Spiel stammt von Paul Dennen, der einigen Brettspiel-Fans unter euch ein Begriff sein könnte, denn das wunderbare Deckbau-Abenteuer Klong! (auf Amazon ansehen) ist ebenfalls von ihm.

Wie funktioniert das Brettspiel Dune: Imperium?

Im Spiel selbst entscheidet ihr euch zu Beginn für einen Charakter und somit für eines der bekannten Häuser. So steht euch Paul Atreidis zur Verfügung, aber auch Baron Vladimir Harkonnen ist spielbar. Zudem beginnt ihr mit einem kleinen Startdeck, das bei allen Spielern gleich ausfällt und sich während des Spiels erweitern lässt.

Des Weiteren besitzt ihr mehrere Figuren, die ihr auf dem Spielbrett zu bekannten Orten schickt. Da geht es in die große Ebene oder nach Carthag. Ressourcen, wie das begehrte Spice oder Wasser, sind wichtig für den Spielverlauf, denn wer sich die meisten Siegpunkte erspielt, gewinnt die Vorherrschaft um den Wüstenplaneten.

Ebenfalls spannend ist, dass ihr mehrfach im Spiel gegeneinander kämpft. Dabei schickt ihr eure Soldaten in die Schlacht und je nachdem, wie gut ihr dabei abschneidet, dürft ihr euch über spezielle Vorteile freuen. Ihr merkt, dass Dune: Imperium ein vielschichtiges Regelsystem mit sich bringt, denn eine Deckbau-Mechanik ist ebenfalls enthalten.

In Dune: Imperium spielen die imposanten Sandwürmer selbstverständlich eine Rolle. Im Video unserer Kino.de-Kollegen erfahrt ihr wissenswerte Fakten über diese Kreaturen:

Dune: 5 Fakten über die Sandwürmer

Für wen ist Dune: Imperium geeignet?

Dune: Imperium war 2022 zum Kennerspiel des Jahres nominiert (in diesem Jahr ging der Preis an e-Mission). Demnach richtet sich dieser Titel an Brettspiel-Fans, die bereits über etwas Erfahrung verfügen. Unterschiedliche Mechaniken, wie sogenanntes Worker Placement und Deckbuilding ergeben hier ein spannendes Gesamtkonzept.

Gerade aber die Illustrationen, die viele bekannte Gesichter, Orte und Kreaturen des Dune-Universums zeigen, dürften auch Neulinge ansprechen und an den Spieltisch locken. Mit etwas Übung gelingt der Start auf jeden Fall und da bereits ein paar Erweiterungen erschienen sind, dürfte so schnell keine Langeweile aufkommen.

