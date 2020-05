Bildquelle: GIGA

Auf welches Zubehör wollen Smartphone-Besitzer nicht verzichten? Und welches davon ist auch gut? GIGA hat sich angesehen, welche Top-Produkte in den aktuellen Bestsellern auf Amazon gelistet sind.

Smartphones bieten eine große Funktionsvielfalt. Doch ohne das passende Zubehör kommen die wenigsten Nutzer aus. Das fängt beim Schutz für das Gerät an, und endet bei der Speichererweiterung. Im Folgenden stellen wir Produkte aus den Top 50 Bestsellern bei Amazon vor. Voraussetzung: Sie müssen von den Käufern durchschnittlich besser als mit 4 von 5 Sternen bewertet worden sein.

Omoton Panzerglasfolie – günstiges und sehr gutes Smartphone-Zubehör

OMOTON Panzerglasfolie (3 Stück) für iPhone 11 & XR * Jetzt ab 8,39 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 13:17 Uhr

Die Panzerglasfolie von Omoton taucht gleich mehrfach in den aktuellen Zubehör-Bestsellern von Amazon auf – nämlich für verschiedene Smartphone-Modelle. Einen Treppchen-Platz hält aktuell die Version für iPhone 11 und iPhone XR inne, 3 Folien plus Positionierhilfe kosten unter 10 Euro. Viele Nutzer loben die gute Montagehilfe und passgenaue Panzerglasfolie, durchschnittlich gab es die Note 4,4.

Omoton schaffte es mit weiteren iPhone-Schutzfolien (zum Beispiel für das iPhone XS und 11 Pro) in die Bestsellerliste. Doch es gibt die Produkte auch für manch Tablet und Android-Smartphone.

SanDisk microSD-Karte als Smartphone-Zubehör

SanDisk Ultra microSDXC 128 GB mit SD-Adapter * Jetzt ab 17,00 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 14:19 Uhr

Obwohl einige Smartphones (darunter alle iPhones) keine Speichererweiterung per SD-Karte erlauben, hat es SanDisk mit einigen microSD-Karten in die Bestsellerliste für Handy- und Smartwatch-Zubehör geschafft. Am höchsten ist die SanDisk Ultra mit 128 GB positioniert. Kein Wunder: Hier bekommt man eine Markenspeicherkarte mit großem Speicher für unter 20 Euro. Wer ein Kartenfach in seinem Smartphone besitzt, kann somit sehr günstig den Speicher erweitern. Die Empfehlung gibt es nicht nur von uns, sondern auch von den Nutzern: Sie haben die Karte mit durchschnittlich 4,7 Sternen bewertet.

Apple Lightning auf 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Apple Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter * Jetzt ab 9,00 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei Cyberport Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 13:53 Uhr

Platz 5 in der Bestsellerliste beweist, dass noch viele einen kabelgebundenen Kopfhörer an ihr iPhone anschließen möchten. Und da Apple keinen Kopfhöreranschluss mehr verbaut und selbst den Adapter nicht mehr den Smartphones beilegt, bleibt einem nichts anderes übrig, als ihn einzeln nachzukaufen.

Achtung: Derartiges Zubehör sollte man nur bei vertrauenswürdigen Händlern kaufen. Bei unbekannten Anbietern mit Versand aus China kann man minderwertige Kopien bekommen.

Apple AirPods mit Ladecase an der Spitze des Smartphone-Zubehörs

Doch die Zukunft gehört den kabellosen Kopfhörern: Platz 1 unter den Amazon-Bestsellern im Zubehörbereich nehmen aktuell die AirPods (2. Generation) ein. Die Stöpsel lassen sich sehr angenehm tragen, bieten einen hohen Komfort und soliden Klang (siehe Langzeitfazit). Kein Wunder, dass sie die absoluten Renner und Vorbild für viele Nachahmer wurden.

Auf Platz 8 schafften es übrigens die AirPods Pro, die aktive Geräuschunterdrückung und einen besseren Klang bieten.

Soundcore Life P2 in den Smartphone-Bestsellern

Soundcore Life P2 Bluetooth Kopfhörer * Jetzt ab 55,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 13:59 Uhr

Als günstige Alternative zu den AirPods werden gerne die Life P2 der Anker-Marke Soundcore gewählt. Sie kosten weniger als die Hälfte und sind für ihren Preis wirklich top. Auch die Nutzer sind zufrieden, 4,3 Sterne drücken das aus.

Technologisch sind die Soundcore Life P2 sehr gut ausgestattet: Wasserschutz, ordentliche Akkulaufzeit; 4 Mikrofone sorgen dafür, dass bei Telefonaten die Hintergrundgeräusche möglichst herausgefiltert werden. Um Noise Cancelling zum Musikhören handelt es sich dabei aber nicht.

Grefay Fahrrad-Handyhalterung

Grefay Handyhalterung für Fahrrad und Motorrad * Jetzt ab 20,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 12:02 Uhr

Ich habe bei Radtouren das iPhone mit einer geöffneten Karten-App am liebsten am Lenker. Dabei verwende ich eine Smartphone-Fahrradhalterung, die speziell für das Apple-Gerät konzipiert ist.

Jetzt im Frühling hat es eine Universalhalterung hoch in die Bestseller von Amazon geschafft. Die Nutzer sind von der Grefay-Halterung angetan, 4,4 Sterne gibt es. Kleiner Nachteil: Laut einem Nutzer kann die Halterung den Smartphone-Kompass irritieren. Der Hersteller empfiehlt die Fahrradhalterung für Smartphones von 4,0 bis 7,0 Zoll Bildschirmdiagonale.

Handy Autohalterung Lamicall Auto Vent

Lamicall Auto Vent Halterung * Jetzt ab 9,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 14:24 Uhr

Doch auch für Autofahrer haben wir etwas – die Lamicall Auto Vent Halterung. Sie wird in das Lüftungsgitter eines Kraftfahrzeuges eingeklemmt. Die Griffe lassen sich auseinanderziehen, so dass sich das Produkt für unterschiedliche Smartphone-Größen eignet. Der Hersteller nennt unter anderem iPhone 6 bis 11 Pro Max, Samsung Galaxy S5 bis S10+ und viele mehr als kompatibel.

Anker 24W 2-Port USB Ladegerät

Anker 24W 2-Port USB Ladegerät mit PowerIQ * Jetzt ab 12,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.5.2020 13:17 Uhr

Wer nur ein schwaches Netzteil zum Aufladen besitzt (z.B. das dem iPhone 11 beiliegende) oder wer zwei USB-Ports möchte, dem sei das Anker-24W-Netzteil empfohlen. Es ist das mit Abstand beliebteste Ladegerät bei Amazon. Wohl einerseits, weil mit Anker ein guter Hersteller dahintersteckt, und wegen des attraktiven Preises. Es leistet bis 2,4 A pro Steckplatz.

Doch Achtung, viele aktuelle Smartphones kann man noch schneller laden, mit Quick Charge 3.0. Auch hierfür hat Anker Produkte im Programm, zum Beispiel das PowerPort+1 18W oder mit USB C das PowerPort III Mini 30W.

Bestseller Smartphone-Zubehör – Fazit

So weit unsere Aufstellung mit aus Kundensicht sehr gutem Smartphone-Zubehör. Schön, dass sich darunter einige günstige Produkte finden, die die Nutzer überzeugen – zumindest gemessen am Preis. Die 50 Bestseller bieten weitere Inspirationen.