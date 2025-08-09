Das blaue VW-Logo: Das ist die Bedeutung dahinter

Das VW-Logo enthält meist blaue Elemente. Doch was bedeutet die Farbe für den Autohersteller? Wir klären auf, wofür sie steht und wie sich das Design im Laufe der Zeit verändert hat.

VW-Logo Bedeutung: Das steckt dahinter

Logos sehen meist simpel aus, haben aber einen hohen Wiedererkennungswert und eine tiefergehende Bedeutung. So auch bei VW. Oft prangen das V und das W auf einem blau umrandeten Kreis oder der Inhalt des Kreises selbst ist in Blau gehalten. Dabei ist die Wahl dieser Farbe natürlich kein Zufall.

Das Blau im VW-Logo symbolisiert Klasse, Exzellenz und Zuverlässigkeit. Mit diesen drei Schlagworten identifiziert sich der deutsche Automobilhersteller. Die Farbe Blau wird darüber hinaus mit Vertrauen, Ruhe und Gelassenheit assoziiert.

So hat sich das VW-Logo über die Jahre entwickelt

Seit 2019 hat das VW-Logo den aktuellen Look. Und schon seit den Sechzigern ist es bereits blau. Doch das Design des Logos veränderte sich mehr als zehnmal im Laufe der Zeit.

Die vielen Versionen des VW-Logos von 1937 bis 2019. (© Marta fernadez montes / Creative Commons)

Eine der ersten Versionen des Logos seit der Firmengründung in 1937 ist in Schwarzweiß gehalten und ähnelt einem Zahnrad, angelehnt an das Logo der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront (DAF). Aus den Anfängen von Volkswagen existieren weitere Bilder, bei denen der Schriftzug mit dem Zahnrad von einem vierteiligen Sonnenrad umgeben ist.

Nach dem Kriegsende im Jahr 1945 wird das Sonnenrad aus dem Logo entfernt und das VW-Logo ist nur mit einem einfachen Ring umrahmt. In den Fünfzigern und Sechzigern kursieren teilweise mehrere Logos parallel. Zu dem runden Emblem gesellt sich eines mit einer viereckigen Begrenzung darum.

Dann kommt die blaue Farbe ins Spiel. 1967 sind die Buchstaben „V“ und „W“ sowie der Kreis darum erstmals in einem hellen Blau gehalten. 1978 wird das Blau dann dunkler, 1989 wieder etwas heller.

Die Blautöne ab 1995 erinnern an das VW-Logo, wie wir es heute kennen. Lediglich Details verändern sich bis ins Jahr 2012. 2019 wird dann die aktuelle Version des VW-Logos veröffentlicht, die einen minimalistischeren Stil hat.

