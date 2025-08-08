Das Mini-Logo damals und heute: So hat BMW das Design verändert

Der Mini ist Kult, sein Logo auch. Das aktuelle Logo rückt den kleinen BMW authentisch und klar in den Fokus. Dabei behält BMW die Tradition im Auge.

Mini-Logo: BMW gelingt gelungener Auftritt

Als BMW den Markenauftritt seines Mini neu in Szene gesetzt hat, war der Blick nach vorn gerichtet, aber nicht ohne die Tradition im Auge zu behalten. Das Mini-Markenlogo kommt reduziert und auf das Wesentliche beschränkt daher. Seit dem Frühjahr 2018 prangt das Mini-Logo auf der Motorhaube, am Kofferraumdeckel und auf Lenkrad und Schlüssel.

Beim Design wurde die dreidimensionale Abbildung des Marken-Relaunchs von 2001 aufgegriffen und in das aktuelle „Flat-Design“ hineininterpretiert. Geblieben ist das geflügelte Rad als Grundmotiv. Der in Großbuchstaben dargestellte Markenname schafft Wiedererkennungswert. Auf farbliche Kontraste oder Schattierungen wird bewusst verzichtet, denn das kontrastvolle Schwarz-Weiß steht für sich.

Zurück zu den Wurzeln mit Wiedererkennungswert

Die Neugestaltung des Mini-Logos greift die wechselvolle Geschichte der Marke auf. Das Logo hat große Ähnlichkeit mit dem Signet, das der Classic-Mini Mitte der 1990er Jahre trug. Die Kombi von Rad und Flügeln war damals nicht neu. Sie lässt sich bis in die Anfangsjahre der Marke zurückverfolgen.

1959 kam der Morris Mini-Minor auf den Markt, der das Morris-Logo trug. Das Logo bestand aus drei blauen Wellen und einem roten Ochsen, dem Symbol Oxfords. Dieser war in einem Kreis eingeschlossen, der beidseitig Flügel trug.

Prinzipientreue und Suche nach neuer Identität

1969 wurde der Mini zur eigenständigen Marke und nur noch im britischen Werk in Longbgridge hergestellt. Der Classic-Mini bekam ein neues Logo und das klassische Wappen mit seiner abstrakten Gestaltung war von der ursprünglichen Symbolik weit entfernt. Die Sondermodelle bekamen eigene Logos, die sich aber alle an dieser Wappenform orientierten.

Erst mit der Neuauflage des Mini Cooper im Jahre 1990 besann sich BMW wieder auf seine Wurzeln. Das verchromte Rad und die beiden Flügel erinnerten an das ursprüngliche Logo des Morris Mini-Minor. Ochse und Wellen machten Platz für den roten Mini Cooper-Schriftzug, dekoriert mit einem grünen Lorbeerkranz.

Der moderne Mini hatte im November 2000 Premiere. Das dreidimensionale Logo zeigt den weißen Schriftzug auf schwarzem Grund. Chromrad und Flügel blieben und stehen bis heute für Individualität, Fahrspaß und Markenbewusstsein.