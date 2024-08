Das Schild, das jeder Autofahrer kennen sollte: Es kann in der Not helfen

Sicherlich habt ihr schon einmal das blau-weiße Schild mit dem schwarzen Schlüssel gesehen. Doch wisst ihr auch, was das Verkehrszeichen bedeutet?

Mit dem Auto unterwegs, begegnet man in Deutschland einer Vielzahl von Verkehrsschildern. Obwohl die meisten von ihnen selbsterklärend sind, gibt es auch einige, die Autofahrern Rätsel aufgeben. So zum Beispiel ein blau-weißes Schild mit einem schwarzen Schlüssel in der Mitte.

Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Das ist die Bedeutung

Im Schilderwald Deutschlands den Überblick zu behalten ist nicht immer einfach. Zum Glück müssen Autofahrer nicht unbedingt alle Verkehrszeichen kennen. Was das blau-weiße Schild mit dem schwarzen Schlüssel bedeutet, solltet ihr allerdings wissen. Es kann euch in der Not retten.

Auf dem Schild ist ein sogenannter Engländer abgebildet (© Mediatus)

Doch wofür steht das Symbol? Das Zeichen in der Mitte könnte man leicht für einen Turm halten. Viele Autofahrer dürften entsprechend denken, dass in der Nähe irgendwo ein Funkturm steht. Dem ist allerdings nicht so. Stattdessen symbolisiert der Schlüssel, der auf dem weißen Grund abgebildet ist, einen sogenannten Engländer – ein Werkzeug, das in Autowerkstätten zum Einsatz kommt. Damit ist das Rätsel quasi gelöst.

Das Verkehrszeichen kann euch in der Not retten

Praktisch ist das Verkehrszeichen nämlich deshalb, weil es euch verrät, dass sich in der Nähe eine Werkstatt befindet. Wenn ihr eine Autopanne habt und dieses Schild seht, müsst ihr nicht gleich den ADAC rufen.

Trotzdem ist vielen Autofahrern das Pannenhilfezeichen unbekannt. Im Jahr 2010 wurde es, wie zahlreiche andere Schilder auch, optisch überarbeitet. Zuvor war das Pannenhilfezeichen ein blaues Rechteck mit einem kleinen weißen Quadrat, auf dem sich ein Engländer befand. Das Schild wurde vertikal montiert. Mittlerweile ist das Schild selbst auch quadratisch, und der weiße Bereich mit dem Werkzeug ist deutlich größer und dadurch besser erkennbar. Wir verraten außerdem, was das Verkehrsschild mit dem Zeichen 277.1 bedeutet.

