„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist raus nach Folge 1?

Erstmals ziehen ganz normale Menschen anstelle von Stars ins Sommerhaus ein! Hier erfahrt ihr, wer das Feld räumt und welche aufregenden Ereignisse in den einzelnen Folgen auf euch warten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Das Konzept von „Sommerhaus der Normalos“

Nach der letzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL nun das mit Spannung erwartete Spin-off „das Sommerhaus der Normalos“ an den Start. Ab dem 24. Februar gibt es immer montags auf RTL+ neue Folgen, die ihr nicht verpassen solltet!

Im „Sommerhaus der Normalos“ stellen sich acht „normale Paare“ den packenden Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben werden. Am Ende winkt ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro – ein Anreiz, der für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Seid dabei, wenn die Paare um den Sieg kämpfen und spannende Überraschungen erleben, die für pure Unterhaltung sorgen!

Im Video verraten wir, welche Dinge wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen!



Dinge, die wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen

„Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer fliegt in Folge 1 raus?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung für „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 Folge 1! +++

In der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Normalos“ muss noch kein Paar die Koffer packen und die Heimreise antreten. Doch es gibt bereits einen ersten Höhepunkt: Vanessa und Richard gewinnen das erste Spiel und sichern sich damit einen Schutz vor der Nominierung. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn schon bald ziehen die ersten Dramen ins Sommerhaus ein.

Besonders emotional wird es beim ersten Stimmungsbarometer, als Sophie und Hendrick am häufigsten nominiert werden. Die Frage steht im Raum: Wird sich dieses Stimmungsbarometer bereits auf die erste Nominierung auswirken? Die Spannung steigt, und die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Dynamik unter den Paaren entwickeln wird!

Was passiert in der ersten Folge des „Sommerhaus der Normalos“ 2025?

Nach und nach beziehen alle „Normalos“ das „Häuschen Elend“. Den Anfang machen Marcel und Lisa, die bereits vor der Kamera über den aufregenden Start ihrer Beziehung plaudern. Während die Zugbegleiterin und der Luftsicherheitsassistent das Haus erkunden, kommen nach und nach weitere Teilnehmer*innen dazu.

Hendrik und Sophie strahlen Zuversicht aus und sind sich sicher: Wenn sie das Sommerhaus überstehen, dann können sie alles andere ebenfalls gemeinsam meistern. „Wenn wir das hier durchstehen, dann heirate ich diese Frau!“, erklärt der Klempner voller Überzeugung. Doch damit nicht genug – auch weitere Paare treffen ein, darunter das erfolgreiche Duo Marc und Anna-Lucia, die in Dubai arbeiten.



Welches Paar beweist „Stehvermögen“?

Am zweiten Tag steht bereits das erste Format-Game auf dem Programm. Wie gewohnt findet das Spiel in der Scheunenarena statt, wo die Kandidat*innen diesmal ihr „Stehvermögen“ unter Beweis stellen müssen. Die Herausforderung besteht darin, verschiedene Gegenstände auf eine wippende Plattform zu balancieren. Doch nicht jedem gelingt das Kunststück, was die Stimmung merklich anspannt. Schon nach wenigen Minuten sinkt das kommunikative Niveau, und die Paare beginnen zu schimpfen und zu fluchen.

Nur Vanessa und Richard, das extrovertierte Duo, schafft es als einziges Paar, alle Gegenstände auf der Plattform zu halten – sehr zum Missfallen der anderen Paare, die mit der selbstbewussten Art der beiden ohnehin Schwierigkeiten haben. „Ich hätte gewollt, dass die rausfliegen“, giftet Sophie und kann den beiden den Sieg einfach nicht gönnen.

Sophie zofft sich mit Vanessa und ist anschließend emotional aufgewühlt. (© RTL)

Erste Spannungen im Haus

Bereits nach kurzer Zeit zeigen sich im Sommerhaus die ersten Spannungen. Die Betteneinteilung sorgt für Schwierigkeiten unter den Pärchen, und ein Streit bricht aus darüber, wer in welchem Bett schlafen soll. „Ich bin gespannt, wann die ersten Masken fallen“, bemerkt Anna-Lucia mit einem wissenden Lächeln. Auch ihr Partner Marc ist überzeugt, dass niemand im Sommerhaus ist, um echte Freundschaften zu schließen.

Auch später deutet alles darauf hin, dass sich die Situation nicht entspannt hat. Eine Gruppe der Normalos, bestehend aus Marcel, Lisa, Hendrik und Sophie, beginnt bereits damit, erste Allianzen zu schmieden. Nach dem Stimmungsbarometer eskaliert die Situation weiter, als Sophie Vanessa vorwirft, fake zu sein. „Sie ist neidisch auf mich. Weil ich hübscher und stärker bin“, ist sich Vanessa sicher. Die Spannungen im Sommerhaus nehmen also immer mehr zu – bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickeln wird!

