„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist raus nach Folge 2?

Erstmals ziehen ganz normale Menschen anstelle von Stars ins Sommerhaus ein! Hier erfahrt ihr, wer das Feld räumt und welche aufregenden Ereignisse in den einzelnen Folgen auf euch warten.

Das Konzept von „Sommerhaus der Normalos“

Nach der letzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL nun das mit Spannung erwartete Spin-off „das Sommerhaus der Normalos“ an den Start. Ab dem 24. Februar gibt es immer montags auf RTL+ neue Folgen, die ihr nicht verpassen solltet!

Im „Sommerhaus der Normalos“ stellen sich acht „normale Paare“ den packenden Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben werden. Am Ende winkt ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro – ein Anreiz, der für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Seid dabei, wenn die Paare um den Sieg kämpfen und spannende Überraschungen erleben, die für pure Unterhaltung sorgen!

Im Video verraten wir, welche Dinge wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen!



Dinge, die wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen

„Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer fliegt in Folge 2 raus?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung für „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 Folge 2! +++

In der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Normalos“ verabschiedet sich das erste Paar freiwillig. Andrea und Manfred müssen die Heimreise antreten, da die 61-Jährige unter starken Beinschmerzen leidet. Der tränenreiche Abschied sorgt bei Marc für Skepsis: „Wir kennen uns keine 50 Stunden. Diese überschwänglichen Emotionen halte ich für absolut unsinnig. Es ist keiner gestorben, es muss kein Bein amputiert werden. Aber immerhin haben wir jetzt eine Stimme weniger.“

Und schon steht die Nominierung an, bei der Lucia und Marc die meisten Stimmen erhalten. Doch dank des freiwilligen Auszugs von Andrea und Manfred müssen die beiden nicht aus dem Sommerhaus ausziehen. Das sorgt für Unmut bei Vanessa, die sich mit ihrem denkwürdigen Auftritt bereits mit mehreren Paaren angelegt hat. Besonders schmerzt es sie, dass ihr Partner ihr in dieser angespannten Situation keine Rückendeckung gibt. Ihre Frustration ist so groß, dass sie selbst beim Anstoßen auf Sophies Geburtstag die Nerven verliert und „auf die realsten Leute hier“ anstößt. Eine Anspielung auf den Zoff, den sie mit ihrer Konkurrentin hatte. Wird dieser Kommentar unter den Sommerhaus-Paaren zu erneuten Streitigkeiten führen?



Was passiert in der zweiten Folge des „Sommerhaus der Normalos“ 2025?

Aktuell zeigt das „Sommerhaus der Normalos“ eindrucksvoll, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, um Geld und Ruhm zu erlangen. Das Stimmungsbarometer ist alles andere als positiv, denn viele Kandidat*innen sind schlecht gelaunt – und die Nominierungen stehen erst noch bevor. Lediglich Marcel und Lisa scheinen einen kühlen Kopf zu bewahren; sie haben den Plan, sich geschickt zwischen den Fronten zu positionieren.

Welches Paar gewinnt „auf Abwegen“?

Bevor es jedoch zur Nominierung kommt, stehen noch zwei spannende Outdoor-Spiele auf dem Programm. Zunächst begeben sich einige Normalos „auf Abwegen“, indem sie auf Fahrrädern um ihr Gleichgewicht kämpfen und dabei knifflige Fragen beantworten müssen. Schnell wird deutlich, dass Mathe und Allgemeinwissen nicht jedem Pärchen liegen. Doch gibt es tatsächlich ein Paar, das sich clever angestellt hat und das Spiel für sich entscheiden konnte? Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wer am Ende triumphiert!

Sophie und Hendrick gewinnen das erste Sommerhaus-Spiel. (© RTL+)

And the winner is..

Tatsächlich schafft es nur ein Paar beim Fahrradspiel, auf das zweite Fragepodest zu gelangen. Ausgerechnet Sophie und Hendrik, die im Sommerhaus alles andere als beliebt sind, gewinnen das Spiel und sichern sich damit einen Platz vor der Nominierung. „Weil du einfach nicht aufgegeben hast“, sagt Hendrik stolz im Interview zu seiner Freundin. Doch die Spannung bleibt hoch, denn es geht Schlag auf Schlag mit dem nächsten Spiel weiter: Beim zweiten Spiel „Höhen und Tiefen“ müssen die Paare in schwindelerregender Höhe beim Pantomime-Spiel ihr Können unter Beweis stellen.

Nur Lisa und Marcel gelingt es, zwölf Meter über dem Erdboden die Balance zu halten und die meisten Wörter richtig zu erraten. Damit sind auch sie vor der nächsten Nominierung geschützt und können sich entspannt zurücklehnen. Doch wie wird sich das Format für die anderen Paare entwickeln? Die Zuschauer dürfen gespannt bleiben!

